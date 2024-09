Lecture Zen Résumer l'article

Après Google, Microsoft et Apple, au tour de Facebook d’organiser sa grande conférence annuelle. Ce 25 septembre, Mark Zuckerberg va dévoiler des nouveautés majeures lors du Meta Connect. On parle d’un nouveau casque Quest 3S, de nouvelles lunettes Meta Ray-Ban, des nouveautés IA et un prototype de lunettes de réalité augmentée.

Mercredi 25 septembre à 19 heures, Meta organise sa traditionnelle keynote de rentrée, appelée Meta Connect. L’événement, qui a lieu depuis son campus à Palo Alto, en Californie, est l’endroit où l’entreprise de Mark Zuckerberg dévoile tous les ans une ribambelle de nouveautés.

On devrait notamment parler de Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp, mais également de Meta AI (sa branche intelligence artificielle) et de Reality Labs, sa division responsable de la réalité virtuelle, des lunettes Meta Ray-Ban et de la réalité augmentée.

L’édition 2024 du Meta Connect devrait être plus importante que les précédentes. Après avoir passé quelques années sur le métavers, Mark Zuckerberg s’apprête à dévoiler un prototype de lunettes de réalité augmentée, après avoir pronostiqué il y a 10 ans qu’il s’agissait du futur de la tech.

Où regarder la conférence Meta Connect 2024 en direct ?

Contrairement aux autres grands événements tech, le Meta Connect 2024 n’est pas diffusé sur YouTube (du moins pas en direct, le replay sera publié après). Sans surprise, Facebook privilégie son propre lecteur vidéo, avec une diffusion en direct sur sa page Meta for Developers. Rendez-vous vers 18h30 le 25 septembre pour le début du live vidéo.

Toutes les annonces du Meta Connect 2024 commentées par Numerama

Si vous n’avez pas envie de suivre la conférence sur Facebook, en anglais, Numerama vous proposera sur cet page un live blog commenté du Meta Connect 2024. Il vous suffira de rafraîchir la page régulièrement pour voir les dernières annonces.

Dans la foulée du Meta Connect, nous vous proposerons évidemment des articles sur les grandes nouveautés de la conférence.

