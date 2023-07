L’application Threads, lancée par Instagram pour concurrencer Twitter, a dépassé les 100 millions d’utilisateurs inscrits, le 10 juillet 2023.

100 millions d’utilisateurs et utilisatrices en moins de 5 jours : c’est la prouesse que vient de réaliser Meta avec sa nouvelle application Threads. L’information provient des données agrégées quotidiennement par Quiver Quantitative, un média spécialisé dans la finance qui a automatisé l’aspiration des chiffres d’abonnés sur Threads. La barre symbolique a été franchie le 10 juillet 2023 aux alentours de 9h.

La courbe de croissance d’utilisateurs de Threads en moins d’une semaine // Source : quiverquantative

L’app Threads a été lancée uniquement sur smartphone (où il est possible de la télécharger sur Android et iPhone) jeudi 6 juillet 2023. Pour l’utiliser, il faut passer obligatoirement par un compte Instagram, que l’on relie à Threads.

Bien que l’app ne soit pas encore disponible en France à cause des règles européennes qui demandent plus de contraintes à Meta, il est possible de télécharger Threads dans l’hexagone et l’utiliser sans restriction géographique.

Threads est un concurrent direct de Twitter, le réseau social de microblogging qui perd de plus en plus en intérêt à mesure qu’Elon Musk en perturbe le fonctionnement. « L’objectif n’est pas de remplacer Twitter », a assuré Adam Mosseri, le boss d’Instagram, mais de « créer un endroit moins énervé », notamment sans politique.

Threads vise le milliard d’utilisateurs

Zuckerberg ne s’en cache pas : il vise le milliard d’inscrits sur Threads, une étape déjà franchie par Facebook (2,98 milliards) et Instagram (1,35 milliard en 2023). « Cela prendra du temps, mais je pense qu’il devrait y avoir une application de conversations publiques avec plus d’un milliard de personnes. Twitter a eu l’occasion de le faire, mais n’a pas réussi. Espérons que nous y parviendrons », avait-il écrit le 6 juillet.

L’exploit des 100 millions en 5 jours est d’autant plus important que Threads est une plateforme encore balbutiante, à qui il manque encore de nombreuses fonctionnalités basiques (fil chronologique, version desktop, possibilité d’avoir plusieurs comptes, de ne voir que les publications de ses abonnements, etc).

Meta est le nouveau nom de Facebook, le groupe dirigé par Mark Zuckerberg, qui possède Instagram, WhatsApp et Facebook. En s’insérant sur le créneau du réseau social dédié au texte, Meta complète sa panoplie de plateformes, alors qu’il disposait déjà d’un important monopole sur le plan du partage des photos et vidéos ainsi que dans les relations communautaires.

