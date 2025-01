Lecture Zen Résumer l'article

Vous vous êtes peut-être rendu compte que vous suiviez Donald Trump et son vice-président J.D. Vance sur les réseaux sociaux. Rassurez-vous, ce ne sont pas Mark Zuckerberg ou Elon Musk qui sont derrière cela. En fait, le président et le vice-président utilisent les comptes officiels des États-Unis, auparavant utilisés par Joe Biden et Kamala Harris.

Ce 20 janvier, c’était l’investiture de Donald Trump en tant que nouveau président des États-Unis, avec à ses côtés J.D. Vance comme vice-président. Si vous les avez vus apparaître dans vos fils d’actualité sur les réseaux sociaux, c’est normal : ils ont pris le contrôle des comptes officiels.

Donald Trump et J.D. Vance prennent le contrôle des réseaux officiels des États-Unis

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, les deux responsables politiques n’ont pas forcé Meta ou même X à vous abonner à eux. De toute manière, ils n’en ont pas le pouvoir. En fait, ils ont pris le contrôle du compte officiel du président des États-Unis et du compte officiel du vice-président des États-Unis. En France, il n’y a que le compte de l’Élysée, à savoir la présidence de la République française ; Emmanuel Macron n’a pas le contrôle d’un compte de Président de la République française.

La page Facebook du président des États-Unis, en l’occurrence Donald Trump // Source : Numerama

Ces comptes étaient autrefois sous le contrôle respectif de Joe Biden et de sa vice-présidente Kamala Harris. Alors que les deux ont quitté la Maison-Blanche, ils ont dû quitter ces comptes-là. Que ce soit sur X, Instagram ou Facebook, les noms d’utilisateur sont presque toujours « POTUS » pour le président et « VP » pour le vice-président. Si vous étiez abonné à ces comptes sous la précédente présidence, vous l’êtes toujours aujourd’hui.

Il ne reste (presque) plus rien du passage de Joe Biden et Kamala Harris

Si on a l’impression qu’il s’agit de nouveaux comptes, c’est parce qu’ils ont été remis à zéro : abonnements supprimés, publications supprimées, changement de biographie, de photo de profil, de bannière. Seuls les abonnés sont restés. Avec eux, il y a aussi le compte de la première dame, en l’occurrence Melania Trump, ainsi que le compte de la Maison-Blanche. Comme le note Tech&Co, les tweets et publications de Joe Biden et de Kamala Harris sur ces comptes sont répertoriés sur des comptes d’archives.

La page Instagram du président des États-Unis, en l’occurrence Donald Trump // Source : Numerama

Quant à Donald Trump et à J.D. Vance, ils ont toujours leurs comptes personnels, qu’ils peuvent toujours utiliser et ils le font. Pour Trump, c’est en quelque sorte une revanche personnelle, lui qui avait été banni de Facebook, Instagram et X (qui s’appelait alors Twitter). Il avait été banni en 2021 à cause de ses propos d’incitation à la violence lors de l’attaque du Capitole. D’autant plus que le 20 janvier 2020, c’est lui-même qui avait dû céder les comptes à Joe Biden.

