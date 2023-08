Selon le Wall Street Journal, moins de 10 % des propriétaires de Ray-Ban Stories les porteraient régulièrement. Meta et Ray-Ban, qui se sont alliés pour ce projet, ne réussiraient pas plus que leurs concurrents.

Mark Zuckerberg rêve d’un monde où tout le monde porterait des lunettes de réalité augmentée. Un objectif ambitieux, que la technologie ne permet pas encore d’atteindre. En attendant, le groupe Meta mise sur le métavers, la réalité mixte et les lunettes de soleil connectées, en partenariat avec Ray-Ban. Son objectif est d’éduquer les gens à porter des lunettes embarquant des technologies, en attendant que la réalité augmentée soit mature.

Malheureusement pour Meta, tout ne se passerait pas comme prévu. Le Wall Street Journal, qui a eu accès à des chiffres confidentiels, indique que 300 000 paires de lunettes Ray-Ban Stories se sont vendues dans le monde, mais que seulement 27 000 personnes les utilisent au moins une fois par mois. Autrement dit, leurs propriétaires n’en trouveraient pas l’utilité.

Meta échouerait comme les autres

Pourquoi les propriétaires de Ray-Ban Stories ne les utilisent pas ? Le WSJ dit que 13 % des acheteurs ramènent leurs lunettes avant la fin de la période de rétractation, ce qui est un taux élevé pour l’industrie. Parmi les problèmes cités, il y a notamment la faible autonomie des lunettes ou des problèmes de connectivité, pour transférer les images capturées avec le produit. Numerama, qui les a testées, pourrait ajouter leur mauvaise étanchéité, leur non-résistance à la chaleur ou l’utilisation de vis propriétaires, qui bloquent les réparations.

Quelques jours avant l’article du Wall Street Journal, Numerama écrivait un article similaire sur l’échec des lunettes de soleil connectées, pourtant tendance il y a un ou deux étés. Notre constat est le suivant : Bose, Huawei et Snap se sont tous les trois retirés du marché, alors qu’ils ont longtemps été défenseurs du concept.

Quelle est la prochaine étape pour les Ray-Ban Stories ? A priori, Meta ne souhaiterait pas se contenter de cet échec. Le groupe prévoit d’annoncer une seconde génération de Ray-Ban Stories à l’automne 2023 ou au printemps 2024, avec plus d’autonomie, de meilleures caméras et de nouveaux design. Son objectif est de redresser la barre, même si les lunettes de soleil connectées semblent plus impopulaires que jamais.

