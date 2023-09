Durant sa conférence Meta Connect diffusée le 27 septembre, Meta a annoncé la deuxième génération de ses lunettes Ray-Ban Stories. Avec une ambition claire : gommer les nombreux défauts du premier modèle et intégrer des fonctionnalités IA.

Numerama a une relation particulière avec les Ray-Ban Stories, des lunettes de soleil bardées de capteurs pour en faire un objet connecté à la sauce Meta. Nous les avons aimées, puis détestées. La première génération était perfectible sur de nombreux points (durabilité, réparabilité, gestion de la vie privée…). C’est peu dire si l’on attend une deuxième génération bien plus peaufinée. Elle a été officialisée le 27 septembre, à l’occasion de la conférence Meta Connect, durant laquelle nous avons pu découvrir le casque Meta Quest 3 et des IA avec des personnalités.

Outre les évolutions attendues en termes de performances (caméra, audio, puissance…), la grosse nouveauté des Ray-Ban Stories est à aller chercher du côté de l’intégration des outils d’intelligence artificielle développée par Meta. Concrètement, la multinationale veut faire faire de cet accessoire un assistant à part entière, avec lequel on interagit facilement et rapidement. L’idée est aussi de rendre les Ray-Ban Stories plus intelligentes : l’an prochain, grâce à une mise à jour, elles seront par exemple capables de reconnaître un monument devant vous, pour vous informer en temps réel sur son histoire. Bref, elles seront vos yeux, avant vos yeux.

Ray-Ban Stories 2, avec un design iconique // Source : Capture d’écran Meta Connect

En full immersion avec Charles Leclerc, pilote de F1

Si l’intégration de l’IA dans les Ray-Ban Stories peut effrayer (on dirait une fonctionnalité d’ami imaginaire), une autre fonctionnalité bien plus pertinente a été dévoilée par Meta : la possibilité de partager, en direct, ce qu’on est en train de vivre. La démonstration a mobilisé Charles Leclerc, pilote de F1 pour Ferrari, et on a été en totale immersion avec lui, surtout pendant ses quelques tours de piste à bord d’un kart. Cela pourrait offrir une vraie plus-value à ces lunettes et les influenceurs auront de quoi faire rêver leurs followers (qui seront toujours plus proches de leur quotidien). Le tout est permis grâce à la nouvelle puce Snapdragon AR1 Gen 1.

Avec les Ray-Ban Stories 2 sur le nez, le pilote de F1 Charles Leclerc montre une course de kart en direct et en immersion avec ses followers // Source : Capture d’écran Meta Connect

Pour le commun des mortels, il est assez facile d’imaginer des cas d’usage concret. Vous voulez montrer un exercice de sport à un ami qui n’est pas dans la même salle que vous ? Hop, une petite diffusion par Instagram et le tour est joué. Vous voulez qu’un collège jette un œil à un dossier épineux pendant qu’il est en télétravail ? Les Ray-Ban Stories pourront servir de liaison en quelques secondes. En considérant que les promesses soient tenues, il y a matière à davantage croire en cette deuxième génération.

En termes de design, Meta et Ray-Ban ne vont pas changer leur fusil d’épaule, en partant du modèle iconique Wayfarer (il y a aussi des déclinaisons Headliner, plus rondes). Les Ray-Ban Stories 2 seront disponibles à compter du 17 octobre, à partir de 299 dollars (on attend le prix en euros). Plusieurs coloris seront proposés. On espère simplement que les problèmes de fiabilité ont été gommés par Meta et Ray-Ban. Sans quoi on va se retrouver avec le même verdict : waouh au début, pschitt au bout de quelques semaines.

Ray-Ban Meta smart glasses are live! They take great photos and 1080p video with the all-new 12MP camera. Speakers have 50% higher max volume and double the bass. And they come with a built-in Meta AI assistant (beta starting in US) and livestreaming to FB/IG. Still starting at… pic.twitter.com/xmImp1aAQl — Boz (@boztank) September 27, 2023 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Au niveau des caractéristiques, cette génération promet :

Caméra 12 mégapixels ;

Processeur Qualcomm AR1 Gen 1 ;

32 Go de stockage ;

5 microphones ;

Nouveaux haut-parleurs (50 % plus puissant, deux fois plus de basses) ;

Plus fine, plus confortable, plus légère ;

35 heures d’autonomie ;

Nouvel étui plus compact ;

Plein de choix de personnalisation (y compris des verres transparents).