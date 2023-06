Sur Instagram, Mark Zuckerberg vient de dévoiler le Meta Quest 3, un casque de réalité mixte dont l’annonce officielle aura lieu le 27 septembre. Personne ne s’attendait à cette annonce.

A-t-on déjà vu un produit présenté aussi tôt, alors que son annonce officielle n’est pas programmée avant pratiquement 4 mois ? À la surprise générale, Mark Zuckerberg a dévoilé le 1er juin de premiers détails sur le Meta Quest 3, son prochain casque VR conçu pour le grand public. Le patron de Facebook annonce que le produit sera lancé au tarif de 569,99 euros (499 dollars) et dévoilé plus longuement le 27 septembre, à l’occasion de la conférence Meta Connect.

Pourquoi annoncer le Meta Quest 3 aussi tôt ? La raison semble assez évidente. Le 5 juin, soit trois jours après l’annonce de Meta, Apple devrait dévoiler son premier casque de réalité mixte lors de sa WWDC. Mark Zuckerberg, ennemi historique d’Apple, espère clairement parasiter les annonces de son voisin californien en se plaçant comme l’alternative low cost dès son annonce.

Un casque plus fin, plus puissant, avec de meilleurs écrans

Quelles nouveautés pour le Meta Quest 3 ? S’il faudra sans doute attendre septembre pour rentrer dans les détails, Meta annonce sur son site avoir réduit de 40 % l’épaisseur du casque, ce qui devrait le rendre beaucoup plus portable. Le Quest 3 embarquera aussi une puce Snapdragon deux fois plus puissant ainsi que des écrans de meilleure qualité (on ne sait pas quelle techno sera utilisée, mais il est peu probable que Meta propose autre chose que du LCD à 570 euros.

La réalité mixte en couleur

Sans surprise aussi, le Meta Quest 3 mettra l’accent sur la réalité mixte. Comme le produit prévu par Apple et le Meta Quest Pro, il sera possible de voir la réalité en couleur grâce à un mode « passthrough ». La présence de trois capteurs à l’avant du casque confirme les informations de Bloomberg, selon lesquelles le Meta Quest 3 dispose de deux caméras couleur et d’un capteur de profondeur, dédié à la modélisation d’une pièce.

Toutes les fonctions déjà présentes sur le Meta Quest 2 et le Meta Quest Pro devraient être de retour, à commencer par le contrôle avec les mains ou la compatibilité avec un des catalogues les plus vastes du secteur de la réalité virtuelle. Livré avec des manettes « Touch Plus », le Meta Quest 3 sera commercialisé dans tous les pays qui proposent le Meta Quest 2, dont la France. Pour Meta, l’objectif semble clair : se positionner dès maintenant comme l’alternative au produit qu’annoncera Apple lundi, pour séduire les personnes qui n’ont pas l’argent pour l’acquérir.

Le Meta Quest 3 avec ses trois capteurs. // Source : Meta

Parallèlement, Meta annonce aussi une baisse de prix du Quest 2. Le casque repasse à 349 euros en France, après une hausse à 449 euros l’année dernière.

Grand absent de l’annonce surprise de Meta : le métavers. Ni le communiqué de presse de la marque, ni Mark Zuckerberg, n’y font référence. Une nouvelle preuve que Meta semble transitionnel vers une réalité virtuelle/mixte plus grand public, sans concept d’Internet 3D.

