[Précommande] Annoncée depuis plus d’un mois, les consoles portables ROG Xbox Ally, conçue en partenariat avec Asus, arrivent bientôt. Les précommandes ne devraient plus tarder à s’ouvrir. Voici tout ce qu’il faut savoir sur leur date de sortie, leur prix, et les différences entre les deux modèles.

Révélées lors du Xbox Games Showcase, les nouvelles consoles portables ROG Xbox Ally (Z2 A) et ROG Xbox Ally X (Z2 Extreme) viennent étoffer la gamme ROG d’Asus avec une orientation 100 % Xbox. C’est un tournant pour Microsoft, qui signe ici, même en collaboration, sa toute première incursion sur le marché des consoles portables.

Fini le simple branding Asus : ces consoles affichent désormais clairement les couleurs Xbox avec une interface console. Les modèles, initialement attendus pour l’été 2025, ont vu leur date de lancement et leur prix se préciser.

Où et quand et à quel prix précommander les consoles Xbox Ally ?

Selon un rapport relayé chez nos confrères de Dealabs par billbil‑kun, les précommandes des deux modèles seraient programmées pour le mercredi 20 août 2025, en pleine gamescom de Cologne. Cette date coïnciderait avec une émission en direct de Xbox, prévue le jour même à 15h (heure française), dans laquelle un segment serait dédié à la présentation des ROG Xbox Ally. Ce serait forcément le timing idéal pour officialiser l’ouverture des ventes, mais Microsoft n’a pas encore confirmé l’information à ce stade.

La sortie officielle des consoles serait prévue pour le mois d’octobre, là encore sans date exacte à ce stade. D’après les mêmes fuites, les deux versions sortiraient simultanément, à des tarifs de 599 € pour la Xbox Ally et 899 € pour la Xbox Ally X. Ces tarifs ont été repérés sur des sites de revendeurs européens, notamment chez en revendeur Espagne.

Qu’attendre des ROG Xbox Ally et quelle déclinaison choisir ?

Avec ces deux consoles portables, Xbox vient titiller, non pas le PlayStation portal, mais le Steam Deck ou encore la Switch 2, fraichement sortie sans compter les autres propositions de MSI, Lenovo… qui proposent également des consoles portables dignes de petits PC gaming. Le marché s’étoffe, et Xbox ne veut pas simplement rester spectateur.

Leur plus grand atout reste leur écosystème : en intégrant Xbox Cloud, le Game Pass et l’ensemble du catalogue Windows (donc Steam, EPic, Battle.net, Etc.). Les ROG Xbox Ally proposent de ce fait une offre logicielle particulièrement riche dès le premier jour et c’est bien là leur meilleur atout. Un catalogue si vaste qu’il inclut même des jeux autrefois réservés à la PlayStation.

ROG Xbox Ally X (Z2 Extreme) // Source : Asus

Quant à savoir quelle version choisir, difficile de trancher sans avoir pu les tester. Bien évidemment, ce n’est pas qu’une question de couleur.

Ce qu’on peut dire pour le moment, c’est que la ROG Xbox Ally X (avec le coloris noir), est clairement le modèle haut de gamme avec un processeur plus puissant (Zen 5 hybride), une meilleure puce graphique, 24 Go de RAM plus rapide, 1 To de stockage… C’est la version taillée pour les joueurs qui veulent lancer leurs jeux AAA.

De son côté, la version standard blanche (Z2 A) est un modèle plus modeste avec un processeur quad-core Zen 2 moins performant, 16 Go de RAM et une autonomie plus limitée. Elle s’adresse plutôt aux joueurs qui comptent profiter principalement du cloud gaming via Game Pass, ou de jeux plus légers en local. Une proposition qui est surtout à 300 € de moins, sa principale force.

Caractéristique Xbox ROG Ally (Z2) Xbox ROG Ally X (Z2 Extreme) Processeur AMD Ryzen Z2 A (Zen 2, 4 cœurs/8 threads, 2,8-3,8 GHz) AMD Ryzen AI Z2 Extreme (3 x Zen 5 jusqu’à 5 GHz + 5 x Zen 5c, hybride) GPU intégré Radeon 670M (RDNA 2, 8 CU) Radeon 890M (RDNA 3.5, 16 CU) TDP 6W à 20W 15W à 35W RAM 16 Go LPDDR5X-6400 24 Go LPDDR5X-8000 Stockage SSD 512 Go M.2 2280 + microSD SSD 1 To M.2 2280 + microSD Écran 7″ FHD 120 Hz IPS, 500 nits 7″ FHD 120 Hz IPS, 500 nits Batterie 60 Wh 80 Wh Autonomie 1h30 à 3h (jeux), jusqu’à 4-5h (léger) 2h15 à 5h (jeux), jusqu’à 8h (léger) Poids 670 g 715 g Connectivité 2x USB-C 3.2 Gen2, microSD, jack 3,5 mm USB4/Thunderbolt 4, USB-C 3.2 Gen2, microSD, jack 3,5 mm Couleur Blanc Noir Refroidissement Zero Gravity (2 caloducs, 2 ventilateurs) Zero Gravity (3 conduits, gain thermique) Prix estimé (Europe) 599 € 899 €

Asus Rog Xbox Ally // Source : Microsoft

Le choix dépendra donc avant tout de votre manière de jouer et de votre budget. Mais pour savoir ce que ces consoles ont vraiment dans le ventre, mieux vaut attendre leur sortie et notre test complet.

