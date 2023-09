Comme chaque année, le modèle Pro Max représente le haut du panier dans la gamme iPhone, en termes de puissance, de performances, d’autonomie et de fonctionnalités. Et, en 2023, l’iPhone 15 Pro Max se distingue de son petit frère par un module caméra plus polyvalent.

L’espace de quelques mois, on a cru qu’Apple allait modifier sa gamme d’iPhone en introduisant un iPhone Ultra — qui viendrait alors se placer tout en haut de la gamme. Ce n’est finalement qu’une question de sémantique : l’iPhone 15 Ultra n’existe pas, mais l’iPhone 15 Pro Max, dévoilé pendant le keynote de rentrée organisé le 12 septembre, a vraiment tout pour l’incarner.

Numerama est présent sur place, à Cupertino, pour vous ramener une prise en main — ultra — complète de l’iPhone 15 Pro Max, successeur de l’iPhone 14 Pro Max et grand frère de l’iPhone 15 Pro. En attendant, un rapide coup d’œil à sa fiche technique permet de se faire une première idée sur ce smartphone ultra haut de gamme dont la distinction par rapport aux autres spécimens de la famille n’a qu’un but : rapprocher l’expérience photo de ce qui se fait de mieux chez Samsung.

L’iPhone 15 Pro d’Apple // Source : Capture d’écran Numerama

L’iPhone 15 Pro Max a un atout en plus : un zoom optique bien plus puissant

En 2023, et c’était déjà vrai dans les années antérieures, on ne peut pas se revendiquer meilleur smartphone du marché sans être capable de proposer les meilleures photos du marché. Nombreux sont ceux ayant remplacé leur appareil par un téléphone haut de gamme, polyvalent et pratique à l’usage. Mais sur certains critères, les iPhone, même Pro, accusent un retard sur la concurrence, surtout en matière de zoom.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra, fleuron du constructeur coréen, est ainsi capable de proposer un zoom optique x10 (voire x100 en hybride). C’est bluffant. Pour nous, il est « le meilleur téléphone Android de l’histoire », un statut qu’il doit en partie à ses capacités photographiques qui donnent le tournis. « La polyvalence du S23 Ultra est impressionnante. Jusqu’à x30, tout est parfaitement publiable. Au-delà, c’est un peu plus brouté, mais supérieur aux x10 de certains smartphones comme l’iPhone », écrivions-nous dans notre test.

Avec son nouveau zoom périscopique x5 (équivalent 120 mm), qui grimpe à x25 en numérique, l’iPhone 15 Pro Max refait donc une partie de son retard, sans se hisser sur le papier à la hauteur du Samsung Galaxy S23 Ultra. À voir comment la partie logicielle vient compenser l’écart entre les différentes caractéristiques.

L’iPhone 15 Pro d’Apple // Source : Capture d’écran Numerama

L’équipement photo de l’iPhone 15 Pro Max :

Ultra grand-angle de 12 Mpix (f/2.2) (f/1.78)

Capteur principal de 48 Mpix (f/1.78)

Zoom périscopique x6 (f/2.8)

L’équipement photo du Samsung Galaxy S23 Ultra :

Ultra grand-angle de 12 Mpix (f/.2.2)

Capteur principal de 200 Mpix (f/1.7)

Zoom x3 de 10 Mpix (f/2.4)

Zoom x10 de 10 Mpix (f/4.9)

Autrement, l’iPhone 15 Pro Max est vraiment un smartphone ultra haut de gamme, en témoigne le passage au titane pour les tranches. Ce matériau, qui remplace l’acier inoxydable, joli, mais salissant, car brillant, permet par ailleurs de gagner quelques grammes sur la balance. Il paraît que c’est le même matériau que le Rover de Mars. Ce n’est pas un luxe pour un smartphone doté d’un immense écran OLED de 6,8 pouces.

