[Deal du jour] Le FireCuda 530 est un SSD de Seagate conçu pour PC et PS5. Il permet d’augmenter le stockage de votre ordinateur et de la console de Sony, et de booster légèrement les performances. Le modèle 1 To avec dissipateur de chaleur est en promotion.

C’est quoi, la promotion sur le SSD Interne de Seagate ?

Le SSD interne FireCuda 530 d’une capacité de 1 To, avec dissipateur thermique, compatible avec la PS5, est habituellement vendu autour de 100 €. Il est en ce moment proposé sur Amazon au prix de 84,99 €.

C’est quoi, ce SSD Seagate compatible PS5 ?

Le SSD interne FireCuda 530 de Seagate est compatible avec votre ordinateur, mais aussi votre PlayStation 5. D’une capacité de 1 To, ce SSD ne sera pas de trop. La plupart des jeux Triple A prennent beaucoup de place dans la mémoire interne de la console. Pour rappel, celle-ci ne dispose que de 667 Go de stockage libre. 1 To de stockage permet l’installation d’une vingtaine de jeux dans la PS5, tout dépend bien sûr de la taille de ces derniers. Vous pourrez stocker vos jeux les plus gourmands, et vos pépites indépendantes, sans trop vous préoccuper de saturer la mémoire.

Il est doté d’une interface PCIe 4.0 NVMe qui offre des débits jusqu’à 7 300 Mo/s en lecture, et 6 000 Mo/s en écriture. Ces vitesses sont largement suffisantes pour une utilisation avec la console de Sony, selon les recommandations du constructeur. Que ce soit sur PC ou PS5, les transferts et les téléchargements des jeux seront optimisés, et les temps de chargements réduits. Le FireCuda 530 est de plus pourvu d’un dissipateur de chaleur déjà intégré. Indispensable pour la PS5, il sert à minimiser la température des composants et ainsi, conserver les performances du SSD.

Ce SSD FireCuda 530 de Seagate est-il une bonne affaire ?

Moins de 85 € pour un SSD interne de 1 To, et son dissipateur de chaleur inclus, c’est une excellente affaire. Vous retrouverez d’ailleurs le FireCuda 530, ainsi que d’autres références, dans notre guide des meilleurs SSD pour la PS5. Si vous comptez l’utiliser avec votre PC, le SSD de Seagate se charge d’améliorer sensiblement les performances de votre machine. Les démarrages, téléchargements et transferts de fichiers seront plus rapides. Les joueuses et les joueurs ne seront pas en reste, et pourront profiter de jeux plus fluides et de meilleurs temps de chargements.

Pour une utilisation avec la console de Sony, assurez-vous avant d’installer le SSD d’avoir la dernière version à jour du firmware. L’installation est simple, et en cas de doute, vous pouvez consulter notre article dédié pour vous aider.

