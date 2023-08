Les tweets publiés avant 2014 ont un problème de pièces jointes. Les images et les liens ont mystérieusement disparu.

Quand on publie un contenu multimédia sur Twitter (devenu X), le réseau social le dissimule derrière l’adresse t.co. Il s’agit d’un raccourcisseur d’URL dont la mission est d’éviter d’allonger inutilement un tweet, ce qui était particulièrement utile à l’époque où Twitter était limité à 140 caractères (Elon Musk a depuis passé la limite à 10 000 signes). Le raccourcisseur t.co est devenu invisible avec le temps, puisque Twitter prétend afficher directement une image dans un tweet (ou une vraie URL pour les liens). En réalité, toutes les images, vidéos et pages web se cachent toujours derrière un t.co, mais les utilisateurs ne le voient que s’ils effectuent un copier-coller d’un lien.

Si vous vous demandez pourquoi on vous parle autant de t.co de bon matin, c’est parce que le raccourcisseur d’URL de X semble cassé. Les liens publiés entre 2015 et 2023 fonctionnent bien, mais ceux publiés avant sont devenus illisibles, car le réseau social les prend pour un champ texte normal. En résulte la disparition (espérons-le provisoire) de millions de contenus.

Ce tweet publié en mai 2014 est victime du bug. Les liens t.co ne sont pas perçus par X comme des liens, mais comme du texte. // Source : X

Tous les contenus ne sont pas concernés

Comment expliquer un tel bug ? Au vu des décisions économiques controversées d’Elon Musk (le milliardaire limite par exemple le nombre de tweets visibles chaque jour, pour ne pas surcharger ses serveurs), certains ont d’abord suspecté que X avait volontairement sacrifié des millions de contenus pour faire des économies. Une théorie peu plausible, dans le sens où les liens t.co sont encore fonctionnels si on les insère directement dans un navigateur (rien n’a été supprimé, donc). Le bug semble directement lié à X, devenu incapable de reconnaître ses propres liens.

Certains tweets de nos confrères de Frandroid sont aussi victimes du bug. // Source : X

Encore plus étonnant, tous les contenus publiés avant 2014 ne sont pas concernés par le bug. Les rares tweets de Numerama publiés avec un lien t.co fonctionnent encore, tandis que des publications mondialement connues, comme le selfie d’Ellen DeGeneres, sont visibles. Dans certains cas, la piste d’un correctif manuel est plausible (le tweet d’Ellen DeGeneres avait disparu, avant de revenir). Dans d’autres, on imagine mal X restaurer des tweets manuellement.

Ici, X ne voit pas un lien t.co mais une image. La publication date pourtant de mars 2014. // Source : X

Le plus probable est qu’un des changements initiés par Elon Musk provoque un problème dans la lecture des anciens liens t.co. Rappelons que, depuis son arrivée chez Twitter, Elon Musk a licencié la grande majorité des salariés et effectue des changements toutes les semaines. De quoi facilement causer un dérèglement du réseau social.

Des années de l’histoire de Twitter vont-elles définitivement disparaître ? Espérons que non, puisque les les contenus derrière les liens t.co existent encore. Il faut aussi noter qu’en 2014, tous les utilisateurs n’utilisaient pas par défaut le raccourcisseur d’URL t.co (il est devenu obligatoire plus tard). Bit.ly, goo.gl et Twitpic étaient des alternatives populaires, même si elles ne permettaient pas de prévisualiser le contenu du lien directement dans Twitter. La plupart de ces liens fonctionnent encore, ce qui n’efface pas complètement les anciens tweets d’Internet.

