Après avoir élargi la limite de caractères de Twitter de 280 à 4 000 signes en février, Elon Musk vient de la repousser à 10 000 signes, avec la possibilité de rajouter du texte en gras ou en italique. En l’état, difficile de trouver le moindre intérêt à cette fonction.

Twitter peut-il remplacer les blogs et les sites des médias ? Elon Musk le croit. Dès son arrivée à la tête du réseau social, le milliardaire avait indiqué ne pas être un grand fan de la limite de 280 caractères, puisqu’elle oblige à trouver des subterfuges dès que l’on souhaite tweeter quelque chose de long (créer des threads, publier une capture d’écran d’une note, rediriger vers un autre site…). En toute cohérence, Elon Musk avait repoussé la limite de Twitter de 280 à 4 000 caractères en février 2023, mais seulement pour les abonnés payants à son service Twitter Blue. Une multiplication par 14 de la précédente limite que l’on pouvait imaginer largement suffisante pour les besoins mis en avant.

Deux mois plus tard, le 14 avril, Elon Musk annonce avoir élargi le compteur des abonnés Twitter Blue à 10 000 caractères. Le problème est que rien ne semble pensé pour un tel usage.

Un tweet de 8 000 caractères et 2 000 💩

Taquin (vous nous connaissez 😉), Numerama a voulu essayer les 10 000 caractères. Avant de passer à l’acte, nous avons sollicité nos journalistes pour leur demander quel était, selon eux, l’article le plus « chiant » et long qu’ils avaient écrits. L’heureux élu s’intitule « Wi-Fi 6E : 5 questions pour tout comprendre à cette norme qui améliorera les débits du Wi-Fi », fait presque 8 000 signes et peut s’avérer assez technique. Pour le compléter, nous avons rajouté 2 000 emojis 💩, puisqu’Elon Musk aime beaucoup cet emoji.

Wi-Fi 6E : 5 questions pour tout comprendre à cette norme qui améliorera les débits du Wi-Fi (ceci est un test des tweets de 10 000 caractères pour vous prouver que c'est beaucoup trop long et que ça sert à rien autant de caractères dans un tweet. Mais bon au moins on peut écrire… — Numerama (@Numerama) April 14, 2023 Pour voir le tweet en entier, il faut cliquer sur « Lire la conversation complète sur Twitter » et sélectionner « Voir plus ».

Après avoir effectué un vulgaire copier-coller et rajouté du gras et de l’italique aux bons endroits, nous avons envoyé notre tweet. La version longue donne ça : elle est complètement illisible, y compris en plein écran.

Le tweet de l’enfer de Numerama en entier. // Source : Numerama

Où sont les outils d’édition ?

Réservés aux abonnés Twitter Blue, les nouveaux tweets de 10 000 caractères sont accompagnés d’un éditeur de texte un peu rafraîchi. On peut maintenant mettre du texte en gras ou en italique, pour améliorer sa lisibilité. Le reste est strictement identique, il est impossible de changer la police d’écriture, la taille ou la couleur d’un texte.

C’est justement le problème de ces tweets longs. Pour publier des messages de 400-500 signes (au lieu de 280), la fonctionnalité est parfaite. Dès que l’on souhaite aller au-dessus, l’absence d’outils d’édition rend la fonction absolument inutile. Sur le web, les articles intègrent des images, des vidéos, des intertitres et d’autres types d’intégration HTML. Sur Twitter, le texte s’enchaîne vulgairement, avec au maximum 4 images à la fin… Comment peut-on imaginer quelqu’un se passionner pour un article de 10 000 signes qui ressemble à un mail ? Et encore, les mails peuvent être bien plus personnalisés.

Elon Musk peut-il aller plus loin en offrant un vrai éditeur de texte façon Wordpress à Twitter ? Sans doute, mais cela provoquerait un vrai changement d’architecture. Comment ne pas dénaturer l’expérience globale en mettant en place des fonctions réservées à une minorité d’utilisateurs ?

