Le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, estime que Threads n’est pas pensé pour la politique et l’actualité. Ces sujets ne seront pas encouragés par le réseau social de Meta, concurrent de Twitter.

Threads, le concurrent de Twitter, a seulement quelques jours d’existence. Lancé le 6 juillet 2023, le nouveau réseau social de Meta n’est officiellement pas accessible en France. Il existe néanmoins des moyens de contourner cette restriction et d’installer Threads. Pour l’instant, l’application Threads n’est qu’une V1, qui sera bientôt enrichie d’autres fonctions pour l’améliorer et, sans doute, tenter de faire davantage d’ombre au réseau social d’Elon Musk.

Pour le propriétaire de Twitter, Threads équivaut à un « copié-collé ». L’avocat de Twitter menace de porter plainte contre Threads, qui aurait été construit avec d’anciens ingénieurs de Twitter. Cela dit, il y aurait néanmoins un point majeur sur lequel Threads entend se distinguer de son rival : Threads ne serait pas fait pour l’actualité et la politique, selon le patron d’Instagram.

Threads n’encouragera pas les sujets sur l’actualité et la politique comme le fait Twitter. // Source : Adèle Foehrenbacher pour Numerama

« L’objectif n’est pas de remplacer Twitter »

Interrogé par le journaliste Alex Heath de The Verge, directement sur Threads le 7 juillet, le responsable d’Instagram Adam Mosseri a indiqué que le nouveau réseau social de Meta n’a pas l’intention d’encourager ce type de sujets. « L’objectif n’est pas de remplacer Twitter. L’objectif est de créer une place publique pour les communautés sur Instagram qui n’ont jamais vraiment adopté Twitter et pour les communautés sur Twitter (et d’autres plateformes) intéressées par un espace de conversation moins colérique », a-t-il répondu.

Adam Mosseri reconnait cependant que « la politique et l’actualité seront inévitablement présents sur Threads ». Mais, il ajoute : « Nous n’allons pas faire quoi que ce soit pour encourager ces verticales. » Selon le responsable d’Instagram, « il y a bien assez de communautés extraordinaires — sport, musique, mode, beauté, divertissement, etc. — pour créer une plateforme dynamique sans avoir besoin de s’intéresser à la politique ou à l’actualité ».

Ses propos ont fait réagir d’autres journalistes, affirmant qu’il est impossible de créer un réseau social décourageant les discussions sur l’actualité ou la politique. « Nous ne découragerons ni ne déclasserons l’actualité ou la politique, mais nous ne les courtiserons plus comme nous l’avons fait par le passé », rétorque Adam Mosseri. Comme le souligne l’article de The Verge, le point de vue tranché d’Adam Mosseri est sans doute lié au temps qu’il a investi dans la gestion du fil d’actualité de Facebook.

Plus de 70 millions de comptes sont déjà inscrits sur Threads — Marck Zuckerberg vise le milliard de membres sur Threads à terme. Pour l’instant, le flux est uniquement algorithmique. Certes, il semble davantage dominé par les célébrités et les entreprises que par l’actualité. Néanmoins, il paraît illusoire de penser que la politique ne fera pas son entrée sur Threads, surtout si la plateforme attire autant les journalistes et opte bientôt pour un flux chronologique.

Pour aller plus loin Vous voulez supprimer votre compte Threads ? Dites adieu à Instagram

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !