Threads a-t-il été développé par d’anciens ingénieurs de Twitter ? C’est en tout ce que pense le réseau social d’Elon Musk. Dans une lettre envoyée à Meta, l’avocat de Twitter menace de porter plainte pour vol de propriété intellectuelle.

Avant le match en cage, Elon Musk et Mark Zuckerberg s’affronteront-ils au tribunal ? Twitter menacerait de poursuivre Meta en justice, selon le média Semafor, à cause du lancement de Threads — le concurrent de Twitter lancé par Instagram. Semafor s’est procuré une lettre adressée à Meta, la maison mère de Threads, de la part de l’avocat d’Elon Musk, qui menace le réseau social d’action en justice. « Twitter a de sérieuses raisons de penser que Meta s’est livré à un détournement systématique, délibéré et illégal du secret commercial et d’autres propriétés intellectuelles de Twitter. »

La lettre accuse également Meta d’avoir embauché d’anciens salariés de Twitter. Peu de temps après la publication de l’article de Semafor, Elon Musk a rajouté de l’huile sur le feu. « La compétition est ok, mais la triche ne l’est pas », a-t-il déclaré sur Twitter en réponse à un article sur Threads.

Qu’est-il reproché à Threads ?

Si Twitter menace Meta d’actions en justice, c’est à cause de Threads, le nouveau réseau social de la famille de Facebook. Lancée le 6 juillet avec succès, l’app est un concurrent direct de Twitter : elle propose du microblogging et fonctionne exactement sur le même concept. Même l’interface des deux sites est très similaire, celle de Threads ayant seulement l’air un peu plus épurée que celle de son concurrent.

Pour Alex Spiro, l’avocat de Twitter et d’Elon Musk, ces ressemblances sont le signe qu’il y a eu vol de propriété intellectuelle. Il accuse Meta d’avoir embauché des dizaines d’anciens employés de Twitter, qui « ont eu, et continuent d’avoir accès aux secrets industriels de Twitter et à d’autres informations hautement confidentielles ». Alex Spiro reproche également à Meta d’avoir fait travailler ces employés sur le projet Threads afin qu’ils utilisent leurs connaissances pour accélérer son développement.

Il explique dans la lettre que « Twitter a l’intention de faire respecter ses droits », et demande à Meta de « prendre immédiatement des mesures pour arrêter d’utiliser les secrets industriels de Twitter ou toute autre information confidentielle ». Si ce n’est pas fait, Twitter se laisse le droit de « demander des réparations civiles et des mesures d’injonction ».

La réponse de Meta ne s’est pas fait attendre. Andy Stone, le directeur des communication de Meta, a déclaré sur Threads que « personne dans l’équipe d’ingénieur de Threads n’est un ancien employé de Twitter — ça n’est juste pas vrai ». Du côté de Twitter, à part d’autres tweet provocateurs de Musk, il n’y a pas encore eu de confirmation que la plainte avait formellement été déposée.

Le lancement de Threads est en tout cas très mal vécu chez Twitter, notamment à cause de son succès et de l’engouement impressionnant qu’il génère. Le site de Meta peut-il vraiment devenir le « Twitter Killer » ? Rien ne permet de le dire pour l’instant, mais la bataille entre les deux ne fait que commencer.

