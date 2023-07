Le concurrent de Twitter développé par Meta a été lancé le 6 juillet 2023. Alors qu’il a accueilli en quelques heures plusieurs millions de nouveaux utilisateurs, certains ont remarqué que l’on ne pouvait pas supprimer son compte Threads sans supprimer son compte Instagram.

10 millions d’utilisateurs en 7 heures. Threads, le Twitter lancé par Meta le 6 juillet 2023, a pour l’instant réussi son pari et fait un lancement en fanfare. Même si le site et l’application n’ont pas encore été lancés en France et dans l’Union européenne, vous pouvez tout de même déjà vous inscrire, moyennant quelques manipulations.

Attention, néanmoins, si vous envisagez de vous créer un compte Threads : il sera lié, pour toujours, à votre compte Instagram. Concrètement, cela veut dire que si vous supprimez votre compte Threads, vous supprimerez également votre compte Instagram.

Si vous supprimez votre compte Threads, vous supprimez également votre compte Instagram. // Source : Unsplash / Solen Feyissa

Instagram et Threads : les 2 comptes sont liés

La clause est plutôt bien cachée : elle est expliquée dans les conditions d’utilisation d’Instagram, dans une partie dédiée à Threads. « Vous pouvez désactiver votre profil Threads à tout moment, mais sachez que votre profil Threads ne peut être supprimé qu’en supprimant votre compte Instagram. » En effet, « les utilisateurs d’Instagram peuvent créer un profil Threads », et ce dernier est « intégré à leur compte Instagram ». Impossible de séparer les deux — également au moment de la suppression.

Cette clause n’est surtout pas bien indiquée lorsqu’on crée un compte Threads : TechCrunch a déjà trouvé le témoignage d’une personne ayant essayé de supprimer son compte, et qui finalement s’est rendu compte par hasard qu’elle risquait de supprimer son profil Instagram en même temps.

L’utilisatrice a expliqué la méprise sur Twitter : « j’ai désactivé mon compte Threads, mais il se trouve que vous ne pouvez pas le supprimer sans supprimer également votre compte Instagram, donc peut-être ne vous inscrivez pas ! »

I’m muting this but here’s a screenshot pic.twitter.com/Ss0Cb3554n — emily hughes ✨ (@emilyhughes) July 6, 2023

En bas de la capture d’écran publiée avec son message, on peut ainsi voir le message sur l’app de Threads. « Vous pouvez toujours supprimer vos publications individuelles. Pour supprimer votre profil Threads et vos données, il vous faudra supprimer votre compte Instagram. »

Il n’y a pas plus d’explications sur cette particularité, on ne sait donc pas pourquoi la décision, relativement contraignante, a été prise. A-t-elle été mise en place afin de dissuader les utilisateurs de supprimer leurs profils et avoir de bonnes statistiques ? Mark Zuckerberg a d’ores et déjà affiché son ambition. Le président de Meta, la maison-mère de Facebook, Instagram et maintenant Threads, veut faire faire de sa nouvelle app l’endroit où « plus d’un milliard de personnes » pourraient échanger. Peut-être n’autorisera-t-il les suppressions de compte que lorsque ce nombre aura été atteint.

