Instagram devrait rendre disponible Threads, son application concurrente de Twitter, le 6 juillet 2023. Mais visiblement, l’Europe en serait privée au lancement, à cause de règles plus strictes de protection des données personnelles.

Le concurrent attendu de Twitter risque fort d’être inaccessible en Europe à son lancement, a rapporté le média irlandais The Independent le 4 juillet 2023. Le média cite la Data Protection Commission (DPC) irlandaise, l’équivalent de la Cnil en France, qui lui a confirmé avoir été consultée sur le sujet du lancement, qui ne devrait pas arriver en Europe « pour l’instant ».

Threads est le nom de l’application que Meta est censée rendre publique à compter du 6 juillet, à travers son application Instagram. Selon les informations qui ont déjà fuité sur le sujet, il faudrait utiliser les identifiants de l’app de partage de photos et vidéos pour se connecter à Threads.

Le RGPD en cause ?

Selon The Independent, au sein de l’Union européenne, « le régulateur irlandais a empêché Meta de lancer des services publicitaires sur Whatsapp qui utilisent les données de Facebook ou d’Instagram ». Or, le même blocage pourrait avoir lieu pour Threads.

Pour pouvoir lancer son concurrent de Twitter en France et dans l’UE, Meta devrait adapter son produit aux règles en vigueur, notamment le RGPD.

Sur la fiche produit de l’App Store, on voit qu’Instagram collecterait potentiellement de très nombreuses données sur les utilisateurs et utilisatrices. On voit notamment les données de santé, bancaires, l’historique de navigation, les achats, la localisation, les contacts, l’historique de recherches ainsi que des « informations sensibles ».

Contacté récemment par mail, Instagram a pris note de nos questions, mais n’a pas encore pu revenir vers nous avec une confirmation.

Threads est une application censée fonctionner peu ou prou comme Twitter, sauf que les messages envoyés seraient supposément plus longs (500 caractères maximum au lieu de 280 pour le petit oiseau bleu). Meta s’engouffre clairement dans la brèche créée par le rachat de Twitter par Elon Musk, qui a eu de cesse de dégrader l’expérience sur la plateforme depuis un an.

Dernière décision en date : rendre Tweetdeck, une app qui permettait d’avoir une utilisation plus professionnelle du réseau social, payante d’ici à 30 jours. Tout est fait pour que les utilisateurs et utilisatrices déboursent 8 dollars par mois pour avoir accès à des fonctionnalités jusqu’ici gratuites.

