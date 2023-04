L’application PS Remote Play, disponible sur iPhone, Android, Mac et les PC Windows, permet de transformer n’importe quel appareil en console PlayStation. Seule condition requise : avoir une bonne connexion Internet.

Le saviez-vous ? Il est possible de jouer à la PlayStation 4 ou à la PlayStation 5 sans télévision, à la maison comme à distance.

Depuis 2019, Sony permet de transformer n’importe quel smartphone (iOS ou Android), tablette ou ordinateur (Windows ou macOS) en écran de PlayStation, grâce à Internet. Le concept est prometteur, puisqu’il permet de jouer en vacances sans avoir à s’abonner à un service de cloud gaming, comme Shadow ou le Xbox Game Pass.

PS Remote Play : comment jouer à la PlayStation sur son smartphone ?

Pour pouvoir jouer à la PlayStation sur son smartphone, plusieurs conditions sont requises :

Avoir une PS4 ou une PS5 connectée à Internet et en mode repos (il ne faut pas l’éteindre).

Avoir une bonne connexion Internet à la maison (Sony recommande au moins 15 Mb/s, même si 5 Mb/s peuvent suffire).

Avoir activé l’option Lecture à distance dans les réglages de sa console PlayStation.

dans les réglages de sa console PlayStation. Télécharger l’application PS Remote Play sur son iPhone (App Store), son smartphone Android (Play Store) ou sa tablette.

sur son iPhone (App Store), son smartphone Android (Play Store) ou sa tablette. Connecter une manette Dualshock ou Dualsense à son smartphone (on peut aussi utiliser les commandes tactiles, mais bon courage).

Se connecter à son compte PlayStation depuis l’application mobile.

Lancer la connexion et attendre approximativement 1 minute.

Les commandes virtuelles peuvent être cachées quand on connecte une vraie manette. // Source : Numerama

Si tout se passe bien, l’écran de votre console PlayStation apparaît sur celui de votre téléphone ou de votre tablette (et l’écran de votre téléviseur reste éteint). Toucher votre appareil permet d’afficher une manette virtuelle en cas de panne de batterie de sa manette physique, pour éteindre la PS4/PS5 à distance par exemple.

Un titre comme God of War Ragnarok est étrangement très fluide, y compris en 4G. // Source : Numerama

À noter que pour que le jeu à distance fonctionne bien, il faut avoir un réseau stable. Il peut être Wi-Fi ou 4G/5G, mais ne doit pas varier trop (dans les transports en commun par exemple). Dans ce cas, la connexion risque de s’interrompre. À la maison, il est aussi possible de jouer sur le réseau local, pour continuer une partie dans sa chambre quand la télé du salon est utilisée par exemple.

Comment activer la lecture à distance des jeux PS4/PS5 sur PC et Mac ?

Il est aussi possible de lancer le PS Remote Play sur Windows ou macOS, mais vous perdrez alors la manette virtuelle. Il faut là encore connecter une manette PlayStation (filaire ou Bluetooth), même si on peut utiliser son clavier pour naviguer dans les menus (les flèches pour aller à droite ou à gauche, Enter pour valider). La procédure est la même, mais l’application PS Remote Play doit être téléchargée sur le site de Sony.

Une fois le logiciel installé, il suffit de se connecter pour démarrer la lecture à distance. Des réglages permettent de faire varier la qualité d’affichage sur PS4, mais la PS5 dispose d’un mode adaptatif obligatoire (la qualité varie automatiquement).

Pour initier une partie sur Mac, on clique sur le nom de sa console après avoir lancé PS Remote Play. PS5-Nico ici. // Source : Numerama

Comment éteindre sa PS4 ou sa PS5 ensuite ?

Pour éteindre sa console (ou plutôt la mettre en veille, pour rejouer ensuite), il faut procéder à la démarche classique. On peut aussi utiliser les commandes de l’application pour éteindre la console, grâce aux boutons virtuels. Enfin, en fonction de vos paramètres d’énergie, la console peut s’éteindre tout seul au bout d’un moment.

Que vaut le jeu PlayStation sans télé ?

Longtemps décrié à cause de son mauvais fonctionnement, le PS Remote Play s’est énormément amélioré depuis le lancement de la PlayStation 5. Chez Numerama, il nous arrive régulièrement de jouer pendant plusieurs heures à des titres exigeants, comme God of War Ragnarok, sur Mac. Le tout fonctionne désormais sans le moindre ralentissement, grâce à nos bonnes connexions (là où il y a la PS5 et là où on joue).

Malheureusement, sans que l’on puisse vraiment expliquer pourquoi, il arrive encore de rencontrer de gros problèmes de latence, qui rendent impossible le bon déroulement de certains jeux (un FIFA ou un Fall Guys, par exemple, ne sont pas adaptés à des interruptions de plusieurs secondes). Quoi qu’il en soit, le PS Remote Play est un service qui mérite à être connu, puisqu’il fonctionne bien sans utiliser de gros serveurs à l’autre bout du continent. Chaque PlayStation devient son propre serveur (on vous recommande d’ailleurs l’Ethernet).

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !