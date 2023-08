Sony présente son PlayStation Portal comme un moyen de jouer à la PS5 dans une autre pièce de la maison, mais son site officiel le contredit. Sa section questions/réponses indique que le PlayStation Portal fonctionne sur n’importe quel réseau Wi-Fi, y compris en dehors de la maison. Sony a confirmé la bonne nouvelle à Numerama.

Quand Sony a dévoilé le PlayStation Portal le 23 août, toute sa communication laissait entendre que l’objet ne pouvait fonctionner que sur le même réseau local que la PS5 qu’il contrôle (« Le PlayStation Portal est l’appareil idéal pour les joueurs qui doivent partager la télévision de leur salon ou qui souhaitent simplement jouer à des jeux PS5 dans une autre pièce de la maison »). De quoi gravement diminuer l’intérêt du produit, plus limité qu’un smartphone ou une tablette avec l’application Remote Play. C’est pour cette raison que de nombreux sites spécialisés ont vivement critiqué le PlayStation Portal, qui semble extrêmement limité.

En parcourant le site de Sony, un lecteur de Numerama (merci Grégory !) est tombé sur une phrase contredisant complètement la communication de l’entreprise. Le Japonais y présente une nouvelle fois le PlayStation Portal comme un appareil pour « le Wi-Fi domestique » mais ajoute dans la partie Q&A que le PlayStation Portal peut fonctionner à distance, si le Wi-Fi est suffisamment bon.

Mea culpa, le PlayStation Portal ne sert peut-être pas à rien

Sur le site de Sony, il est écrit : « Bien que votre réseau Wi-Fi domestique représente une excellente option pour utiliser PlayStation Portal parce que vous avez le contrôle de la qualité de votre propre Wi-Fi domestique, il n’est pas obligatoire. PlayStation Portal peut également être utilisé partout où vous avez accès à un réseau Wi-Fi avec une bande passante d’au moins 5 Mbps. Pour une meilleure expérience de jeu, une connexion haut débit d’au moins 15 Mbps est recommandée. Si vous utilisez un réseau Wi-Fi public, sachez que la qualité de la connexion Internet peut échapper à votre contrôle et avoir un impact sur la qualité de votre expérience de jeu. »

Autrement dit, la version de Remote Play installée sur le PlayStation Portal est la même que celle disponible sur le Google Play Store, pour tous les terminaux Android. Le PlayStation Portal est moins bridé que prévu, ce qui le rend nettement plus intéressant (pour jouer en vacances ou dans une résidence secondaire par exemple).

Pourquoi Sony ne l’a-t-il pas dit plus tôt ? Pourquoi faire croire que son produit est limité à un usage domestique, s’il fonctionne partout ? Il s’agit sans doute d’une mauvaise formulation, puisque Sony a confirmé à Numerama que son produit supportait le jeu à distance. Le confort de son grand écran et de sa manette DualSense intégrée le rendent finalement plus intéressant que prévu, surtout à 220 euros. Numerama est tombé dans le piège en critiquant vivement le produit, alors que son fonctionnement à distance sauve l’honneur.

Bien sûr, certains pourraient dire que l’absence de jeux hors ligne, de cloud gaming ou de jeux multiécrans (avec la carte sur la manette par exemple) limitent encore drastiquement le PlayStation Portal. Toujours est-il qu’en autorisant le jeu à distance, le PlayStation Portal s’aligne sur le reste de l’écosystème Remote Play, alors qu’on le pensait beaucoup plus limité.

