Critiqué pour ses fonctionnalités très limitées, le PlayStation Portal (ou PSP) n’est pour l’instant qu’un écran collé à une manette, avec l’application Remote Play préinstallée. Puisque cette application est déjà disponible sur iOS et Android, il est possible de répliquer son fonctionnement dès maintenant.

Depuis l’annonce du PlayStation Portal le 23 août, les rares défenseurs du produit de Sony mettent en avant la possibilité de jouer dans une autre pièce ou aux toilettes, pour ne pas avoir à jouer sur le téléviseur de leur maison.

En réalité, il est possible de jouer à une PS5 (ou à une PS4) sur un autre écran depuis près d’une décennie. L’application Remote Play, à l’origine du fonctionnement du PlayStation Portal, est même disponible sur iOS, Android, Windows et macOS, ce qui veut dire que n’importe qui peut se créer sa propre PlayStation 5 portable, dès aujourd’hui. Sans avoir à débourser 220 euros.

Comment fonctionne le PlayStation Portal ?

Sony n’a pas dévoilé de détails sur le fonctionnement du PlayStation Portal, mais tout laisse penser qu’il s’agit d’un terminal Android d’entrée de gamme amputé de nombreuses fonctions (pas de services Google et pas d’accès à l’OS, ce qui bloque l’installation d’applications tierces). Pourquoi pense-t-on à un terminal Android ? Parce que des images volées ont prouvé récemment que le PSP utilisait AOSP, la version Open Source de l’Android de Google.

À 229 euros, Sony a probablement tout misé sur l’écran de l’appareil, qui utilise une dalle LCD de 8 pouces avec une définition Full HD. D’après IGN, qui a essayé la console, il s’agit d’un écran de qualité. De quoi imaginer que le reste des composants (processeur, mémoire vive, stockage…) se contentent du strict minimum, pour limiter les coûts. D’ailleurs, le PlayStation Portal est privé de Bluetooth, ce qui l’empêchera de se connecter à des écouteurs sans-fil…

Le PlayStation Portal est une manette sous Android, avec Remote Play intégré. // Source : Sony

À partir de ces informations, il est facile de deviner le fonctionnement du PlayStation Portal. L’appareil est une sorte de tablette Android avec l’application Remote Play pour Android préinstallée, ce qui lui permet de se connecter localement à une PS5 (et techniquement à une PS4, mais Sony n’en parle pas), pour diffuser le contenu de son écran en direct. Le PlayStation Portal permet ensuite de jouer en laissant la télé éteinte, pour pouvoir changer de pièce. Par contre, et c’est selon nous le point faible du produit, le PlayStation Portal ne supporte pas le jeu à distance, alors que les applis iOS/Android en sont capables. Est-ce une limitation liée à ses capacités réseau, jugées trop faibles ?

Quoi qu’il en soit, cela fait du PlayStation Portal une fausse console portable. Sans jeu hors ligne, sans jeu à distance et sans cloud gaming, le PlayStation Portal ne marche qu’à la maison. Oubliez les parties de FIFA dans le métro ou au bord de la piscine, mieux vaut acheter une Switch.

N’importe quel smartphone peut faire aussi bien qu’un PlayStation Portal

Le saviez-vous ? Il est possible de connecter une manette PlayStation à un appareil iOS, Android, macOS ou Windows. Il suffit de maintenir enfoncé le bouton PS et le bouton Share pendant une dizaine de secondes, jusqu’à ce que la lumière connecte vite et de se rendre dans les réglages Bluetooth de son appareil. Vous nous voyez sans doute venir : en connectant une manette DualSense à un smartphone, n’importe qui peut fabriquer son propre PlayStation Portal. Avec la même manette, les mêmes retours haptiques et la même application… mais sans doute une meilleure autonomie et la possibilité de jouer à distance, en laissant sa PS5 en mode repos en partant de chez soi.

Pour aller plus loin Comment jouer à la PS4 ou PS5 à distance, depuis un smartphone, une tablette ou un ordi ?

Une fois l’application Remote Play installée sur votre terminal, il suffit de se connecter à son compte PlayStation, pour initier la recherche et trouver sa PS4/PS5. Son écran apparaîtra alors en direct, et vous pourrez jouer sans aucun problème.

Flemme de se connecter en Bluetooth, le filaire marche aussi. Ici sur Mac, toujours avec Remote Play. // Source : Numerama

Pour aller encore plus loin, il est même possible d’acheter des accessoires pour rapprocher l’expérience du PlayStation Portal. Il existe des supports pour manette, qui permettent de faire flotter son écran en haut, ou des manettes spéciales smartphone, qui reprennent le design du nouveau PSP. Encore plus amusant, Sony en propose même une en partenariat avec Backbone, inspirée par la DualSense.

La manette de Backbone est certifiée par Sony. Elle existe pour iPhone (Lightning) et Android (USB-C). // Source : Backbone

Bref, le PlayStation Portal ne fait rien de plus qu’un smartphone qui utilise Remote Play. Si c’est son écran de 8 pouces qui vous fait de l’œil, alors une tablette peut aller au-delà… Le produit de Sony semble destiné à être un produit de niche, à moins que le Japonais ne lui rajoute de nouvelles fonctions.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.