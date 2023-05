Moins d’un an après un rachat qui continue de faire grand bruit, Elon Musk va quitter ses fonctions de CEO de Twitter. Il va nommer une femme, dont l’identité n’est pas confirmée, à sa place. Ce pourrait être Linda Yaccarino.

« Je suis ravi d’annoncer que j’ai engagé une nouvelle CEO pour X/Twitter. Elle commencera dans six semaines », a annoncé Elon Musk dans un tweet publié le 11 mai 2023. Il y a deux informations cruciales dans ce court communiqué. Le milliardaire controversé a décidé de lâcher les rênes du réseau social, moins d’un an après l’avoir racheté. Et, il va les confier à une femme, qui pourrait être Linda Yaccarino selon les informations du Wall Street Journal.

Linda Yaccarino n’est pas n’importe qui : elle occupe actuellement le poste de directrice de la publicité au sein du groupe NBCUniversal (un conglomérat de médias américains). Elle a, par exemple, joué un rôle crucial dans le lancement de la plateforme de streaming Peacock, financée par la publicité. Depuis 2011, son équipe a permis de récolter plus de 100 milliards de revenus pour NBCU. Cela tombe à pic puisque Twitter a besoin de générer des revenus.

Elon Musk. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Elon Musk gardera quand même le contrôle

Si Elon Musk accepte de quitter le poste de CEO, il restera tout de même très actif au sein de Twitter. « Je vais devenir président du conseil d’administration et CTO (Chief Technology Officer), pour superviser les produits, les logiciels et les opérations », admet-il. Ce qui sous-entend qu’il va garder le contrôle sur énormément de paramètres et que sa remplaçante n’aura certainement pas les pleins pouvoirs.

Linda Yaccarino, future CEO de Twitter ? // Source : NBCUniversal

Pour rappel, il avait organisé un sondage au mois de décembre pour savoir s’il devait ou non démissionner du poste. Le « oui » avait récolté plus de 57 % des sondages. Face à ces réponses d’abord attribuées par Elon Musk à de la manipulation, il avait alors déclaré : « Je démissionnerai du poste de CEO dès que je trouverai quelqu’un de suffisamment débile pour occuper ce poste. » Il avait aussi dit qu’il prendrait ainsi en charge « les équipes logiciel et serveurs ». Il a, semble-t-il, changé d’avis, comme à son habitude. Linda Yaccarino est-elle suffisamment « débile », comme le dit Musk, pour endosser le rôle ? L’avenir le dira, sachant que le chantier est colossal à cause de tous les changements subis par Twitter ces derniers mois. Au point de devenir un réseau social maudit, qui souffre aujourd’hui d’une image sérieusement écornée.

À noter que l’annonce d’Elon Musk a eu un effet positif sur le cours de l’action de Tesla, qui a observé une hausse de 2 %. Trop occupé par Twitter, Elon Musk a quelque peu délaissé l’entreprise automobile, ce qui s’est vu à la bourse. Débarrassé du poste de CEO, il pourrait peut-être davantage se pencher sur Tesla.

