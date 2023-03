Au cours de la vidéo de présentation du gameplay de Zelda: Tears of The Kingdom, diffusée mardi 28 mars, Nintendo a annoncé la Switch OLED officielle du jeu, ainsi qu’une manette Pro et une pochette de transport. La suite tant attendue de Zelda: Breath of the Wild est prévue pour le 12 mai 2023. L’édition spéciale de la console est quant à elle prévue pour le 28 avril 2023. Les précommandes sont déjà ouvertes.

C’est au cours d’une vidéo de présentation d’une dizaine de minutes de gameplay de Zelda: Tears of the Kingdom que Nintendo a annoncé une nouvelle Switch OLED. Ce modèle aux couleurs du jeu arbore sur son dock la Triforce et des motifs dorés sur fond blanc. Les Joy-Con sont quant à eux dorés, avec des motifs verts et blancs qui rappellent les glyphes et symboles Sheikah, peuple déjà au cœur du récit de Zelda: Breath of the Wild. À défaut d’un modèle Pro, les joueuses et les joueurs pourront se rabattre sur ce modèle de Switch OLED, avouons-le, plutôt classe.

Nintendo Switch collector « The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom » // Source : Nintendo

Où précommander la Switch OLED Zelda: Tears of the Kingdom ?

Sur les ruptures de stock Cet article est régulièrement mis à jour, mais nous ne pouvons garantir la disponibilité des stocks à la minute

La Switch OLED Zelda: Tears of the Kingdom, prévue pour le 28 avril, est disponible en précommande au prix de 359,99 € sur le site de la Fnac.

Les membres premium de Micromania peuvent précommander la console aux couleurs de Zelda.

C’est quoi, la Switch OLED ?

La Switch OLED est la version un peu plus haut de gamme de la console de Nintendo. Son design et ses performances sont les mêmes que la Switch originale, mais le constructeur japonais peaufine les finitions de sa machine, et la dote d’un tout nouvel écran OLED. Ce dernier est plus grand de 0,8″ et embarque bien sûr la technologie OLED. Le mode portable profite d’une immersion revue à la hausse, grâce à une meilleure visibilité, une image plus lumineuse et plus nette, et des contrastes et des couleurs mieux définis. Le support sur lequel repose la console en mode portable est également plus solide.

Niveau performances, la Switch OLED est équivalente à la version classique. En dehors de son écran, elle n’est pas plus puissante. Elle se destine surtout à celles et ceux qui ne possèdent pas encore la console de Nintendo, et qui jouent autant en mode portable que sur leur téléviseur.

Pour aller plus loin avec la console de Nintendo

👉 Lisez notre test de la Switch OLED

👉 Notre sélection des meilleurs jeux Switch de 2023

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.