Nintendo a prévu une présentation de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, le jeu le plus attendu par les propriétaires d’une Switch. On nous promet 10 minutes de gameplay.

Nintendo n’a pas énormément communiqué sur The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, alors que cette suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild pourrait être sacré jeu de l’année au moment de faire le bilan de 2023. Les quelques doutes qui persistent à son sujet devraient être de l’histoire ancienne ce mardi 28 mars, puisque Nintendo a prévu de consacrer un Direct d’une dizaine de minutes à The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Les aficionados ont déjà réservé leur après-midi.

Comment suivre le Nintendo Direct sur Zelda: Tears of the Kingdom ?

Pour assister à cette édition spéciale du Nintendo Direct, il faudra sacrifier son goûter. Le rendez-vous est pris pour ce mardi 28 mars à 16h, heure française.

Quand ? Le mardi 28 mars à 16h , heure française ;

Le mardi 28 mars à , heure française ; Où ? Ici, sur le site de Nintendo ou sur YouTube ;

Ici, sur le site de Nintendo ou sur YouTube ; Quoi ? La présentation de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, qui sera disponible le 12 mai en exclusivité sur Nintendo Switch.

Enfin moins de mystère pour le prochain Zelda ?

Nintendo est enfin décidé à en montrer plus sur The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. La nouvelle aventure de Link, annoncée depuis des lustres, cultive une forme de mystère qui fait naître certaines théories chez les fans (meilleur exemple : Zelda va-t-elle mourir ?). Les différentes bandes-annonces diffusées jusqu’à aujourd’hui ont permis de repérer certaines nouveautés du gameplay, mais il faut tout décrypter soi-même.

C’est certainement voulu de la part de Nintendo, qui souhaite en montrer le moins possible d’ici au lancement. Ces dix minutes de gameplay devraient néanmoins permettre d’en découvrir davantage, peut-être même un peu trop aux yeux de celles et ceux qui souhaiteraient conserver l’effet de surprise. Dans tous les cas, il devrait y avoir matière à débattre. Eiji Aonuma, le producteur de la série The Legend of Zelda, sera là pour animer la présentation.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom // Source : Nintendo

Ce que l’on est sûr de voir : du gameplay du prochain Zelda.

: du gameplay du prochain Zelda. Ce que les fans aimeraient bien voir : une Switch OLED aux couleurs de Zelda.

: une Switch OLED aux couleurs de Zelda. Ce que l’on aimerait bien voir, mais qui n’arrivera jamais : une Switch Pro, la fameuse.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.