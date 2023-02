Avec l’ouverture du salon du MWC à Barcelone en 2023, Google sort plusieurs nouveautés autour de ses logiciels sur Android. La plus intéressante ? L’élargissement de la gomme magique, réservée aux smartphones Pixel jusqu’à présent.

En attendant la conférence annuelle I/O qui aura lieu ce printemps, moment où Google dévoile ses ambitions les plus spectaculaires, la multinationale a profité du Mobile World Congress (MWC) 2023 pour partager quelques annonces autour de son système d’exploitation mobile Android. Elles portent sur des évolutions logicielles de plusieurs produits.

Des nouveautés Android pour la productivité

Ce sont des améliorations mineures, qui concernent les services de productivité de l’entreprise américaine, essentiellement.

Parmi les changements présentés par la firme de Mountain View figure, il y a :

La possibilité d’annoter des fichiers PDF dans l’application Google Drive pour Android, avec son doigt ou un stylet

dans l’application Google Drive pour Android, avec son doigt ou un stylet L’annulation du bruit de fond (par exemple, lorsque l’on entend un avion passer, des bruits de travaux dans la rue, le passage d’une tondeuse à gazon, etc) pendant les appels sur un plus grand nombre de téléphones Android, avec Meet. Cette annulation se déclenche lorsque la personne parle.

Google améliore la suppression du bruit de fond sur Meet, côté mobile. // Source : Google

Le widget de l’application de post-it Google Keep va bénéficier d’une mise à jour pour afficher ledit Widget sur l’écran d’accueil du smartphone, directement. Il s’agit de vous aider à gérer plus rapidement et plus efficacement vos listes de choses à faire. La synchronisation avec votre montre connectée est assurée, si vous en avez une.

Si vous avez des problèmes de vue significatifs, Google va déployer en mars une mise à jour de Chrome qui va permettre d’augmenter jusqu’à 300 % la taille du contenu dans son navigateur web Chrome, mais sans casser la mise en page du site. Ce réglage pourra être conservé par défaut pour ne pas avoir à le changer tout le temps.

La gomme magique pour tout le monde… si vous avez un abonnement Google One

Enfin, il ne faut pas oublier les annonces survenues jeudi 23 février. Désormais, la gomme magique disponible pour les smartphones Pixel est disponible pour toutes les personnes ayant un abonnement à Google One, un service qui propose des fonctionnalités additionnelles à partir de 1,99 euro par mois. Cette gomme magique sera aussi bien disponible sur Android que sur iOS.

Le principe de la gomme magique !

Pour qui l’a déjà vue en action, cette gomme est bluffante. Elle peut supprimer des éléments d’une photographie et de reconstruire par-dessus un environnement visuel cohérent, comme si rien ne s’était passé. Cela permet de retirer des personnes en arrière-plan, ou bien un panneau du décor. Parfois, il est en mesure de gommer des éléments assez gros à l’image.

D’autres fonctionnalités concernant les photos et les vidéos deviennent accessibles à la clientèle de Google One. On peut mentionner le filtre HDR pour les vidéos, pour ajuster la luminosité et le contraste des clips pour faire ressortir les couleurs.

