Disponible sur les smartphones Pixel depuis le 15 octobre 2024, Android 15 est une mise à jour pas spécialement spectaculaire en comparaison aux années précédentes. À terme, cette mise à jour du système d’exploitation concernera tous les smartphones Android sortis récemment.

La gestation aura été longue, mais le moment d’Android 15 est arrivé. En test depuis février 2024, la mise à jour du système d’exploitation de Google est enfin disponible depuis le 15 octobre, avec un nombre de nouveautés plus faible qu’à l’accoutumée. Dans un premier temps, seule une poignée de smartphones peuvent l’installer.

Un peu plus tôt dans la journée, des indices d’une sortie d’Android 15 avaient commencé à émerger sur le web. Dans un sujet publié dans le sous-Reddit consacré à la gamme GooglePixel, un internaute avait partagé des captures d’écran révélant la mise à disposition de la mise à jour pour les propriétaires de smartphones de Google qui sont, chaque année, les premiers servis.

Le Google Pixel 9 Pro XL y aura droit. // Source : Numerama

« Ce mois-ci, tous les appareils Google Pixel pris en charge fonctionnant sous Android 14 recevront la mise à jour logicielle vers Android 15. La mise à jour est déjà disponible pour certains utilisateurs aujourd’hui. Au cours de la semaine prochaine, elle sera progressivement mise à disposition sur les appareils via les opérateurs mobiles », lit-on.

Les smartphones Google Pixel compatibles avec Android 15

Comme d’habitude, Google déploie le nouvel Android sur tous ses Pixel d’un seul coup. Les smartphones jusqu’au Pixel 6 sont compatibles avec la mise à jour.

L’image partagée par Google pour fêter l’arrivée d’Android 15. // Source : Google

Chez les autres marques, le calendrier diffère. Certaines sont déjà prêtes (la version finalisée d’Android 15 est disponible pour les constructeurs depuis quelques semaines), d’autres attendront le début de l’année 2025. La logique voudrait que tous les smartphones récents, notamment haut de gamme, reçoivent Android 15 rapidement.

Quelles sont les principales nouveautés d’Android 15 ?

Android 15 apporte divers changements dans la fondation du système, qui auront peu d’impacts sur les utilisateurs finaux. Parmi les principales évolutions notables, il y a la communication satellitaire, la détection d’enregistrement de l’écran, une meilleure gestion du codec AV1, une communication en champ proche (NFC) plus efficace ou encore un lecteur de PDF amélioré. Google a aussi revu plusieurs API, pour faciliter les travaux des développeurs.

D’autres avancées sont au programme, comme la possibilité de lancer et de caler côte à côte deux applications sur un grand écran, une gestion du stockage plus fine, une protection accrue en cas de vol ou encore la mise en place d’un espace privé, qui constitue le changement le plus important de cette mise à jour. Il s’agit d’une partition dans l’espace de stockage pour créer des clones de ses applications et mener une vie secrète discrètement.

