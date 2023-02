À Barcelone, TCL propose d’essayer ses nouvelles lunettes RayNeo X2, qui fonctionnent à l’aide de la réalité augmentée. Les progrès technologiques effectués par la marque chinoise sont monstrueux.

Combien de temps faudra-t-il pour qu’un opticien vous propose des lunettes capables d’afficher l’heure et vos notifications ? Il y a quelques années, ce fantasme technologique semblait difficilement réalisable. De nombreuses marques ont essayé, mais aucune n’a convaincu. Les rares prototypes officiellement présentés, comme celui d’Oppo, sont séduisants, mais se limitent à une seule couleur (le vert) et ne peuvent afficher des informations que sur un seul œil, dans un coin de la vision. La plupart des entreprises semblent penser que la réalité augmentée ne sera pas prête avant une décennie, ce qui les pousse à se tourner provisoirement vers la réalité mixte, un cousin de la réalité virtuelle.

TCL n’a pas envie d’attendre 10 ans. Au Mobile World Congress de Barcelone, le constructeur chinois nous a fait essayer un prototype de ses lunettes RayNeo X2, un produit qu’il espère commercialiser dès cette année. À notre grande surprise, sa proposition est extrêmement convaincante, bien qu’encore imparfaite.

De la couleur et de la 3D

Esthétiquement, les RayNeo X2 ressemblent à de grosses lunettes. Elles peuvent être portées en extérieur sans attirer les regards, ce qui est déjà une petite prouesse. Il est possible de leur reprocher leur look un peu trop plastique (sans doute pour alléger le poids), mais l’effort de miniaturisation est à saluer. Réalité augmentée oblige, les TCL RayNeo X2 embarquent de tout petits écrans Micro-LED dans chaque verre, pour que les deux yeux puissent les voir.

Est-ce que ma tête est trop petites ? Ou est-ce les lunettes de TCL qui sont trop grandes ? // Source : Nino Barbey pour Numerama

Parce que oui, les RayNeo X2 sont des lunettes de réalité augmentée capables d’afficher du contenu en 3D. L’interface apparaît sur les deux écrans, ce qui donne l’illusion de voir des icônes à différents niveaux de profondeur. L’interface est translucide et en couleurs, comme dans un film de science-fiction, ce qui permet de voir à travers et de ne jamais être gêné par l’interface virtuelle.

Grâce à la branche tactile des lunettes, on peut passer d’une icône à une autre en un glissement. Un appui permet d’ouvrir une application, deux de revenir en arrière. Les lunettes indiquent l’heure et la météo en permanence, ainsi que les notifications du smartphone auquel elles sont connectées. Elles disposent d’une batterie d’environ 3 heures lorsque l’écran est allumé. C’est peu, mais suffisant si on les éteint dès qu’elles ne sont plus nécessaires.

Voilà ce que l’on voit à travers les lunettes. En vrai, c’est encore plus impressionnant. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Porter les RayNeo X2 est étrangement très cool, puisque la réalité augmentée ne coupe pas du monde. En ce qui concerne les usages imaginés par TCL, deux se démarquent vraiment :

TCL propose un système de sous-titrage du monde, qui peut à la fois servir aux personnes malentendantes et aux personnes qui souhaitent dialoguer avec une personne dont ils ne parlent pas la langue. Une démonstratrice nous parlait en chinois, la traduction en français apparaissait sous son visage, comme dans un film.

Pour la navigation en extérieur, les lunettes de TCL permettent de se passer d’un GPS. Les instructions apparaissent au milieu de la vision.

La marque chinoise imagine d’autres usages, comme le contrôle de la musique (elles ont des haut-parleurs sur chaque branche), la prise de photo (il y a une caméra entre les deux verres) et la discussion avec un assistant vocal. Malheureusement, les lunettes ne permettent pas encore d’afficher un contenu entier, comme une vidéo. Il ne s’agit que d’informations fines et translucides.

À ce moment précis, je discutais avec une interlocutrice qui me parlait en chinois. Ses paroles étaient sous-titrées en français, au milieu de ma vision. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Un chantier encore long

Le produit de TCL peut-il changer l’industrie ? Même si la démonstration est impressionnante, il faudra encore faire beaucoup de progrès pour que les lunettes de réalité augmentée deviennent « mainstream ». Il y a bien sûr la question de l’autonomie, mais surtout celle de la vue. Tous les yeux ne réagissent pas de la même manière de très près, et TCL n’a pas encore de solution pour rendre ses écrans translucides nets pour tout le monde. Les personnes qui portent déjà des lunettes devront aussi attendre de pouvoir ajouter la réalité augmentée à leurs montures actuelles, ce qui pourrait prendre encore plusieurs années.

La question n’est pas de savoir si la réalité augmentée intégrera les lunettes un jour, mais quand est-ce qu’elle le fera ? La décennie annoncée par certains pourrait être écourtée, mais le chantier est encore long.

