Lecture Zen Résumer l'article

Avec Snap OS et les nouvelles Spectacles, le créateur du réseau social Snapchat se positionne une nouvelle fois comme un des acteurs clés de la réalité augmentée. Ses lunettes ne sont pas encore assez discrètes et autonomes pour un usage quotidien, mais les bases commencent à se dessiner.

Dans un futur plus ou moins proche, les Snap Spectacles seront-elles considérées comme les ancêtres des lunettes que nous porterons tous ?

Le 17 septembre 2024, à l’occasion de sa conférence annuelle Snap Partner Summit, le créateur de Snapchat a dévoilé la 5e génération de ses lunettes Spectacles qui, comme la 4e génération, tronque l’enregistrement vidéo et la lecture audio pour la réalité augmentée. Il ne s’agit pas d’un produit destiné au grand public, mais d’un kit de développement commercialisé au tarif de 99 dollars par mois pour les créateurs de filtres AR. Un jour, Snap espère être en mesure de proposer ce produit au plus grand nombre.

Les Snap Spectacles sont encore des lunettes très imposantes, mais elles s’améliorent

Soyons honnêtes, le look des Snap Spectacles n’est pas encore mainstream. Les lunettes de Snapchat sont immenses, probablement lourdes et donnent l’impression de porter un casque de réalité virtuelle (ou des lunettes 3D de cinéma, au choix). L’état actuel de la technologie ne permet pas d’aller plus loin, mais Snap veut tout de même commencer à développer des expériences de réalité augmentée dès aujourd’hui.

Niveau discrétion, on a connu mieux. // Source : Snap

Quand on porte les lunettes Snap Spectacles, on voit des choses virtuelles se superposer à la réalité, grâce à un système holographique. Il peut s’agir de filtres (normal, c’est Snapchat), mais aussi de mini-jeux ou de vidéos éducatives. Les lunettes permettent aussi d’ouvrir un navigateur ou différentes applications, un peu à la manière du casque Apple Vision Pro. Il y a néanmoins une différence majeure avec le casque d’Apple : les lunettes de Snapchat n’utilisent pas de caméras pour répliquer le vrai monde. On voit vraiment à travers.

Pari d’avenir oblige, Snap veut construire une plateforme. L’entreprise a annoncé Snap OS, un système d’exploitation pour les lunettes de réalité augmentée. My AI, le chatbot basé sur GPT-4, est aussi au cœur de l’expérience, avec la possibilité de générer des contenus 3D avec la voix.

Une interface dans la main, c’est la promesse des futures lunettes AR. // Source : Snap

Pour Snap, la plupart des enjeux sont matériels. Avec un champ de vision annoncé de 46 degrés, l’entreprise fait mieux qu’avant (26,3 degrés), mais reste grandement en dessous du champ de vision humain. La densité des pixels est aussi probablement inférieure à ce que l’on peut retrouver dans un casque VR, qui a moins de contraintes optiques. L’entreprise utilise deux puces Qualcomm personnalisées, une chambre à vapeur pour le refroidissement et plein de capteurs pour améliorer l’expérience. L’autonomie totale est de 45 minutes, ce qui n’est évidemment pas assez aujourd’hui.

Les lunettes de Snapchat pourraient aussi permettre de jouer, ici avec des faux lego en réalité augmentée. // Source : Snap

Le 25 septembre, Meta devrait dévoiler son premier prototype de lunettes AR, après avoir connu le succès avec les lunettes Meta Ray-Ban (qui n’ont pas d’écrans). D’autres entreprises pourraient se lancer dans cette bataille, même si les vraies lunettes AR, celles que le public portera au quotidien, sont probablement encore loin.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !