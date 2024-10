Lecture Zen Résumer l'article

Précurseur sur le secteur des lunettes connectées depuis 2016, Snapchat mise sur la réalité augmentée, avec la possibilité de superposer des applications à sa vision, pour connecter nos yeux d’ici une dizaine d’années. Les Spectacles ’24, que Numerama a pu essayer, proposent une expérience inédite.

D’une certaine manière, les nouvelles lunettes de Snap, que l’entreprise louera prochainement aux entreprises et aux particuliers sous la forme d’un kit de développement, sont une sorte de fusion entre un Apple Vision Pro et des lunettes Meta Ray-Ban. Le tout en réalité augmentée (on voit vraiment au travers, des images sont projetées sur le verre).

Dans un appareil relativement portable (226 grammes), mais malheureusement peu discret (on dirait de grosses lunettes 3D de cinéma), Snap propose ce qui est, sans doute à ce jour, les lunettes de réalité augmentée les plus abouties du marché. Les contraintes techniques sont encore grandes, mais on commence à comprendre pourquoi les géants de la tech croient de plus en plus aux lunettes pour remplacer nos smartphones.

Un écran au milieu de sa vision : la prouesse des Spectacles ’24

Contrairement aux autres lunettes de réalité augmentée (un marché encore à ses débuts), les Spectacles ’24 simulent une vision lointaine. Elles donnent l’impression d’avoir un écran géant de smartphone au milieu de sa vision, à plusieurs mètres de distance. Il s’agit d’un véritable avantage par rapport à plusieurs de leurs concurrentes qui, à cause de leurs écrans trop près des yeux, rendent la lisibilité compliquée.

Sur une tête, les lunettes Snap Spectacles 24 ne sont pas dicrètes. Il est probable que la luminosité ne soit pas assez bonne en extérieure. // Source : Numerama

Aujourd’hui, les Snap Spectacles ’24 sont conçues comme dispositif pour essayer des expériences de réalité augmentée.

Sur l’écran d’accueil des lunettes, on trouve plusieurs expériences originales, comme un jeu pour fabriquer des LEGO imaginaires, un outil pour dessiner dans son espace 3D ou un navigateur web, pour surfer sur le web avec ses mains. On navigue dans l’interface en pointant un endroit avec sa main, puis on valide avec deux doigts, comme sur l’Apple Vision Pro.

Des caméras surveillent les mouvements des mains, mais il n’y a pas de suivi des yeux. Le résultat est malgré tout très intuitif.

Dans certaines applications, comme des jeux de golf, le téléphone peut aussi servir de manette. Les lunettes restent indépendantes niveau puissance. // Source : Numerama

Parmi les bonnes idées de Snapchat avec son système d’exploitation Snap OS, il y a la possibilité de consulter l’heure en regardant la paume de sa main. Un centre de contrôle permet aussi de noircir électroniquement les verres des lunettes, pour les transformer en lunettes de soleil. C’est la première fois que l’on voit ça dans un produit du genre.

Snap OS intègre également l’assistant vocal My AI basé sur GPT-4 ou la possibilité de discuter avec des utilisateurs de Snapchat, à l’aide de son Bitmoji.

Mode transparent Mode sombre

Un produit impressionnant, mais pas prêt avant longtemps

Lancées aux États-Unis en septembre 2024, les Snap Spectacles ’24 arriveront en France très prochainement, au tarif de 110 euros par mois.

Snap a pris la décision de ne pas les vendre, mais de les louer aux développeurs (ou aux early adopters). L’idée est que le produit finira par être remplacé par une version plus avancée, en attendant des lunettes AR prêtes pour le grand public. Meta, avec son prototype Orion, suit une trajectoire similaire. Son produit est plus abouti que celui de Snap, mais ne peut pas être fabriqué aussi grandement que les Spectacles.

Quand on porte les lunettes, on peut voir une interface virtuelle supperposée à la réalité. La qualité des écrans est étrangement bonne. // Source : Snap

Techniquement parlant, Snap a encore du chemin. Les Spectacles ’24 sont imposantes, disposent d’une autonomie de 45 minutes et, même si elles font bien mieux que leurs concurrentes, se contentent d’un champ de vision de 46 degrés. C’est trop peu pour tromper la vision humaine, puisque les applications n’apparaissent qu’au centre de la vision. Il faudra au minimum 100 degrés pour immerger le porteur dans une réalité complètement augmentée.

D’ici à quelques années, Snap se dit convaincu que les lunettes envahiront notre quotidien. Les Spectacles ’24 sont présentées comme un prototype de mi-parcours, en attendant un produit plus portable et plus complet. Il s’agit déjà d’une immense avancée par rapport aux premières Spectacles de 2016, qui se contentaient de prendre des photos.

