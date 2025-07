Lecture Zen Résumer l'article

Andy Byron, CEO d’Astronomer, a été pris en flagrant délit d’adultère pendant un concert de Coldplay. Cette séquence a priori anodine est devenue un phénomène du web, qui contamine même la vie réelle.

C’est ce qu’on appelle être pris la main dans le sac, en mondovision. Andy Byron, CEO de l’entreprise Astronomer et père de famille, croyait vivre son meilleur concert de Coldplay le 16 juillet 2025. C’était avant que la caméra ne le filme en train d’enlacer une femme qui n’est autre que sa maîtresse Kristin Cabot et, accessoirement, la directrice des ressources humaines de son entreprise. Il faut voir la réaction de gêne des deux protagonistes, presque ridicules, pour se rendre compte à quel point leur relation aurait dû rester secrète. Aller au concert d’un groupe mondialement connu n’était sans doute pas l’idée du siècle.

Si on se gardera de juger Andy Byron (sa vie privée ne regarde que lui), cette séquence partagée des milliers de fois sur les réseaux est devenue une affaire de grande ampleur en raison de la viralité d’Internet. C’est simple, tout le monde ou presque s’en est emparé. En réponse à cet « événement », l’entreprise Astronomer a vite suspendu le CEO, qui a fini par démissionner, le 19 juillet. Mais ces réactions immédiates n’ont pas pu empêcher les partages massifs, les mèmes, les détournements, les moqueries… Comme beaucoup d’hommes, Andy Byron a semble-t-il trompé sa femme et s’est fait pincer. Mais il ne pensait certainement pas devenir la risée du web.

Le concert de Coldplay en Sardaigne… Ok… pic.twitter.com/x8DmhgTq4o — Au Rupteur (@AuRupteur) July 18, 2025

Andy Byron, l’ex-CEO d’Astronomer devenu un mème

Il y a beaucoup de choses qui expliquent pourquoi cette scène du concert de Coldplay est devenu une source immense de railleries. La première tient dans la réaction du couple et, d’ailleurs, rien ne serait sans doute arrivé avec un comportement normal. Peut-être même que personne ne les aurait reconnus. En cherchant à se cacher de la kiss-cam, phénomène assez courant en Amérique du Nord, ils ont tendu le bâton pour se faire battre. « Soit ils sont dans une relation d’adultère, soit ils sont vraiment timides », commente, en direct, Chris Martin, leader de Coldplay. Plus symboliquement, il y a aussi la nature même de la relation : voir un CEO partager une liaison avec une personne hiérarchiquement inférieure à lui est un cliché.

Entreprise spécialisée dans la création de logiciels professionnels, Astronomer a logiquement réagi, dans l’urgence, pour protéger son image de marque et sa réputation. Dans un communiqué publié le 18 juillet, l’entreprise indique : « Astronomer s’engage à respecter les valeurs et la culture qui nous guident depuis notre création. Nos dirigeants sont censés donner l’exemple tant en matière de conduite que de responsabilité. » On peut aussi estimer qu’une telle relation, entre un CEO et sa DRH, n’est pas bien vue.

Le jeu vidéo inspiré de la kiss cam ayant révélé une adultère // Source : X

… et un jeu vidéo

Tout allant toujours très vite sur Internet, vous êtes forcément tombé sur cette scène improbable où Andy Byron et Kristin Cabot quittent précipitamment leur étreinte passionnée pour se cacher de la caméra épieuse. Si c’était un clip partagé par Vidéo Gag, alors on y croirait. Sauf qu’elle est vraie et, fort logiquement, est devenue un mème alimenté par des montages (avec ou sans IA). On pense par exemple à ce photomontage associant Max Verstappen à Toto Wolff, sous fond de rumeurs envoyant le pilote Red Bull chez l’écurie Mercedes. On a aussi vu des détournements aux couleurs de Marvel (Wolverine et Jean Grey), Harry Potter ou encore à caractère politique. Dès que deux personnages, fictifs ou réels, peuvent avoir une liaison, Andy Byron sert désormais de socle.

Funny because it's true

Funny because it's true

byu/boonmariachi inAsmongold

Toujours sur internet, cette affaire a inspiré Songadaymann, qui a inventé un petit jeu vidéo où l’objectif est simple : trouver le couple dans la foule, et remporter 10 points à chaque prise, dans la peau du cameraman. L’ambiance musicale est là et c’est une excuse de plus pour inonder TikTok de clips rigolos. « Je voulais voir à quelle vitesse je pouvais développer un jeu simple basé sur un moment viral », indique-t-il le 18 juillet, sur son compte X. On peut le dire : c’est allé très vite.

Phillies debut the “Coldplay Kiss Cam”.



Phillies debut the "Coldplay Kiss Cam".



Wait for it… pic.twitter.com/nOxfszINRE — Jason Martinez (@JasonFox29) July 19, 2025

Les moqueries ont largement surpassé le cadre d’Internet : ces derniers jours, les kiss cam vus çà et là dans des événements publics sont devenus des occasions de reproduire la séquence. Ce qui fait dire à Lisa Wyler, experte en gestion de crise et dirigeante d’une agence de relations publiques, dans les colonnes du Huffington Post : « La ‘mèmification’ générée par cet incident est absolument hallucinante, ce qui me fait dire qu’elle fera date (…). C’est rare qu’un événement devenu un mème comme cela entre ensuite directement dans la vie réelle et sorte des écrans. Je n’avais jamais vu ça jusqu’à présent, et la rapidité énorme avec laquelle cette crise s’est propagée est franchement notable. » Bref, en manquant cruellement de discrétion et transformant malgré lui un détail privé en un événement public, Andy Byron a tout perdu.

