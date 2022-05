Il est possible de bloquer la durée d’utilisation quotidienne de l’appli en moins d’une minute.

L’algorithme de TikTok est l’un des plus efficaces qui soient. L’appli analyse rapidement vos goûts, vos préférences, vos passions et s’assure de vous proposer un contenu captivant à chaque fois que vous glissez sur une autre vidéo. Un document interne à l’entreprise, récupéré par le New York Times, indique que l’algorithme est pensé pour vous faire rester le plus longtemps possible.

Le temps de visionnage sur TikTok a même dépassé celui de YouTube avec 24h d’utilisation moyenne par mois contre 22h et 40 minutes pour la plateforme de Google, selon un rapport de la société App Annie. Les adolescents entre 10 et 19 ans représentent 32,5 % des utilisateurs et la durée de visionnage sur cette tranche d’âge atteint les 90 minutes par jour. Ce qui pose la question d’une addiction à l’appli chez les plus jeunes.

Il existe un moyen très simple de limiter le temps passé à scroller sur TikTok, que ce soit pour vos enfants ou à titre personnel.

Comment limiter votre temps passé sur TikTok

Sur l’appli, dirigez-vous vers votre profil, situé en bas à droite de l’écran.

Appuyez sur l’onglet avec les trois barres ( ≡ ) en haut à droite du nom d’utilsauteur

On vous propose de vous rendre sur « Paramètres et confidentialités », cliquez dessus.

Descendez le menu jusqu’à « Bien-être numérique » et rendez-vous dessus

Allez sur « Gestion du temps d’écran »

Vous pouvez maintenir choisir une limite d’utilisation quotidienne de TikTok. Sur « définir une limite de temps », vous avez le choix entre 40, 60, 90 et 120 minutes.

Cliquez sur « Activer », pour définir un code secret. Ce mot de passe sera obligatoire pour débloquer l’appli lorsque vous atteint la limite d’utilisation.

La gestion du temps d’écran est dès lors activée. Pour revenir sur votre choix, il vous faudra taper à nouveau le code secret.

Autre alternative, plus radicale… Supprimer l’application. Mais que ferait-on sans les dimanches soirs passés à procrastiner dans son lit sur TikTok avant d’éteindre la lumière, pour ne pas penser à la semaine qui arrive ?