TikTok est réapparu ce 13 février 2025 sur l’App Store et le Play Store aux États-Unis, alors que son sort n’est toujours pas fixé. Le ministère américain de la Justice a promis à ByteDance que l’interdiction de TikTok ne sera pas immédiatement mise en œuvre.

Le réseau social TikTok a bien été « sauvé » par Donald Trump dès son arrivée à la Maison-Blanche, mais l’avenir n’est pas tout tracé. La loi américaine prévoit toujours de forcer ByteDance à vendre au moins la partie américaine de TikTok. Mais pour le moment, aucune interdiction : l’application est même revenue sur les magasins d’application ce 13 février 2025, grâce à une autorisation donnée par le ministère de la Justice.

TikTok de retour sur les magasins d’application

Apple et Google avaient retiré TikTok de l’App Store et du Play Store : elles y étaient obligées. À son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump a expressément demandé à la nouvelle ministre de la Justice Pam Bondi de ne prendre aucune mesure d’application de la loi durant 75 jours « afin de permettre à mon administration de déterminer la marche à suivre appropriée ». Ainsi, l’application est de nouveau téléchargeable sur les magasins officiels, a remarqué Bloomberg. Apple, Google et TikTok n’ont pas commenté ce retour.

Selon Axios, le ministère de la Justice a assuré à Google que ce ne serait pas illégal de rétablir TikTok sur le Play Store. Si Google et Apple avaient retiré l’application, c’est parce que les entreprises ne voulaient pas risquer de lourdes amendes. Une peur engendrée par une confusion : Donald Trump avait-il l’autorité constitutionnelle d’ordonner au ministère de la Justice de ne pas appliquer l’interdiction votée par le Congrès ?

L’avenir de TikTok aux États-Unis est toujours incertain

Le 5 avril prochain, il faudra prendre une décision : le gel de l’application de la loi sera terminé. Ainsi, l’avenir de TikTok outre-Atlantique n’est toujours pas garanti. L’application était même devenue inaccessible entre l’entrée en vigueur de la loi et l’arrivée de Donald Trump au pouvoir.

Les États-Unis ont toujours des inquiétudes sur la sécurité de l’application et des données qu’elle collecte. Le pays souhaite que la propriété de TikTok change au profit d’une entreprise américaine. Une loi soutenue à la fois par les démocrates et les républicains. Donald Trump pourrait bien changer la donne : il a encore le pouvoir de négocier un accord, s’il le souhaite.

Quant à ByteDance, il lui reste la possibilité de vendre son application, ou presque : il lui faudrait l’aval des autorités chinoises. Quant aux investisseurs américains, plusieurs se positionneraient, comme Microsoft, Oracle, voire Elon Musk, mais le rachat semble au point mort. Tant et si bien que le président Trump a laissé entendre que le gouvernement américain pourrait être de la partie.

