[Deal du Jour] Si vous recherchez un chargeur rapide pour accélérer la recharge de votre smartphone, le chargeur 45 W de Samsung est en ce moment en promotion. Amazon le propose à moitié prix pour les soldes d’hiver. Pratique si vous en avez assez d’attendre des heures pour recharger votre téléphone.

C’est quoi, la promotion sur ce chargeur rapide de Samsung ?

Le chargeur secteur 45W ultra rapide de Samsung est vendu 49,90 € sur le site officiel de la marque. Il est en ce moment proposé au prix de 25 € sur Amazon.

C’est quoi, ce chargeur 45W de Samsung soldé ?

Ce chargeur secteur rapide de 45W s’accompagne d’un câble USB-C vers USB-C ainsi que d’un câble extra-long de 1,8 m. Les chargeurs sont dorénavant absents des boîtes, si vous achetez un smartphone. Ils sont pour la plupart vendus séparément. Le chargeur rapide de Samsung est une bonne alternative et permet de recharger votre smartphone bien plus vite qu’avec un chargeur classique. Il est compatible avec la grande majorité des appareils de Samsung, smartphones, tablettes et écouteurs sans fil.

La charge adaptative permet de plus de charger les appareils selon ses capacités. Il offre une puissance maximale de 45 W pour les accessoires compatibles, mais s’adapte sans problème à la puissance des appareils qui ne vont pas jusqu’à 45W et les chargera plus lentement.

Le chargeur est compatible avec de nombreux appareils Samsung // Source : Samsung

Est-ce que le chargeur Samsung 45W à moitié prix est une bonne affaire ?

C’est une bonne affaire, pour un chargeur rapide. Son design est relativement petit et en fait un chargeur facile à transporter et à placer dans la poche d’un sac. La différence avec un chargeur traditionnel est suffisamment conséquente pour justifier l’achat. Ne vous attendez malgré tout pas à un temps de recharge radicalement réduit. Sa charge rapide permet à un smartphone de récupérer de 0 à 85 % en 45 minutes environ. Pour regagner 100 % de batterie d’un Galaxy S22 Ultra, comptez moins d’une heure de charge.

