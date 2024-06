Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Samsung est connu pour ses smartphones haut de gamme performants, concurrent direct des iPhone d’Apple. Mais le fabricant possède aussi une gamme de modèles entrée et milieu de gamme. Déjà abordable, le Galaxy A15 est en promotion pour les soldes.

C’est quoi, ce smartphone de Samsung ?

Le Samsung Galaxy A15 4G, 128 Go, est normalement vendu 219 €. Il est proposé sur Cdiscount au prix de 119,99 € pendant les soldes d’été.

Le smartphone d’entrée de gamme de Samsung reprend les codes esthétiques de la gamme des Galaxy, avec un format et un style presque similaire. L’ensemble est plutôt joli, avec un bloc photo élégant au dos. Ses dimensions de 160.1 × 76.8 × 8.4 mm et son poids de 200 g aident à la prise en main. Le smartphone offre en effet une excellente préhension, et même les plus petites mains seront à l’aise à le manipuler, grâce notamment à des boutons bien placés.

Le Galaxy A15 embarque un écran Amoled d’une définition Full HD+ de 2 340 x 1 080 pixels, et d’un taux de rafraîchissement jusqu’à 90 Hz. Ce n’est pas l’écran le plus fluide de cette gamme de prix, certains concurrents allant jusqu’à 120 Hz, mais la dalle reste fluide et la navigation confortable. Le SoC MediaTek Helio G99 couplé à 4 Go de RAM permet d’exécuter des tâches simples, sans ralentissements. Malheureusement, il ne conviendra pas spécialement pour jouer à des jeux, ou pour lancer des applications gourmandes.

Le Galaxy A15 est un bon photophone pour son prix // Source : Samsung

Est-ce que le Galaxy A15 vaut le coup pendant les soldes d’été ?

Moins de 120 € pour un smartphone simple et correct, c’est une bonne affaire, si bien sûr, vous n’avez pas besoin d’une bête de course. Le Galaxy A15 n’est en effet pas un modèle à acheter si vous cherchez un flagship killer. Il offre toutefois des performances suffisantes au quotidien pour un usage standard. Ses trois capteurs permettent de prendre des clichés nets et avec une bonne luminosité. Selon les conditions, les détails viendront à manquer, mais les photos sont néanmoins exploitables.

Niveau autonomie, le Galaxy A15 4G est un très bon élève, et vous tiendra jusqu’à deux journées en fonction des usages.

