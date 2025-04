Lecture Zen Résumer l'article

À l’occasion de la Journée de la Terre, Apple lance une initiative inédite : recycler vos anciens appreils et accessoires électroniques, même non éligibles au programme de reprise habituel, contre une remise immédiate sur l’achat de nouveaux accessoires.

Chaque année, la Journée de la Terre est l’occasion pour les géants de la tech de verdir un peu leur image. Apple, qui communique régulièrement sur ses engagements environnementaux, marque cette édition 2025 d’une initiative inattendue. Habituellement assez rigide sur ces prix, la firme de Cupertino invite ses clients à rapporter leurs vieux accessoires et appareils inutilisés — même les plus modestes — en échange d’un bon de réduction immédiat. Un geste pas tout à fait désintéressé.

Apple améliore son programme « Trade In » pour la Journée de la Terre

Habituellement, Apple accepte bien de récupérer gratuitement nos anciens appareils sans valeur (vieux écouteurs, câbles abîmés, appareils hors d’usage, etc.), mais sans octroyer de compensation financière en échange.

Seuls les iPhone, iPad, Mac ou Apple Watch encore cotés permettent d’obtenir un avoir via le programme de reprise « Trade in ».

Habituellement, Apple recycle gratuitement les appareils inéligibles // Source : Capture site d’Apple

Pour la première fois, la firme casse cette habitude : à compter du 16 avril et jusqu’au 16 mai, tout client rapportant en Apple Store un appareil ou un accessoire signé Apple (et même d’autres marques) se verra offrir sur place une réduction de 10 % sur l’achat d’un accessoire Apple neuf éligible​. Voici les conditions en détail.

Quels appareils Apple peut-on rapporter ?

AirPods

AirPort

AirTag

Apple TV

Ordinateurs (Mac ou autres)

Écrans

Disques durs et unités de stockage

Écouteurs et enceintes

HomePod

Souris et claviers

Équipements de mise en réseau

Imprimantes et scanners

Smartphones (toutes marques)

Tablettes

Montres connectées

iPod

Sur quels produits s’applique la remise ?

Adaptateurs Apple

AirPods 4 (modèle standard)

AirPods 4 avec réduction active du bruit

AirTag (pack de 1 ou de 4)

Apple Pencil

Apple TV 4K

Bracelets Apple Watch

Câbles Apple

Chargeurs Apple

HomePod mini

Étuis Apple pour iPhone et iPad (hors Magic Keyboard pour iPad)

Magic Keyboard

Magic Mouse

Magic Trackpad

La seule condition est que le recyclage et l’achat aient lieu simultanément en magasin. Vous ne pouvez pas bénéficier de la remise ultérieurement ou acheter en ligne. Si vous rapportez jusqu’à cinq appareils à recycler durant la période de l’offre, vous pourrez bénéficier de cette remise pour cinq achats d’accessoires au maximum.

Quel intérêt pour Apple ?

L’opération s’inscrit parfaitement dans le narratif écologique de l’entreprise, qui peut ainsi démontrer de façon concrète son engagement en faveur du recyclage. En récompensant les clients faisant un geste pour la planète, Apple soigne sa réputation de marque responsable tout en fidélisant sa clientèle sensible à ces valeurs. D’autant plus que la marque a déjà affiché ses objectifs d’atteindre la neutralité carbone en 2030 pour ses chaînes d’approvisionnement — un objectif déjà accompli pour ses data centers.

Il y a aussi un intérêt commercial, puisque c’est un moyen d’attirer du monde en boutique. Offrir 10 % de remise incite les consommateurs à venir et, pourquoi pas, acheter de nouveaux accessoires qu’ils n’auraient pas forcément pris sans ce coup de pouce. Les rabais de ce genre sont rares chez Apple. La marque est peu coutumière des soldes et autres évènements commerciaux. En dehors des cartes-cadeaux occasionnellement offertes lors du Black Friday et de ses tarifs éducation, Apple accorde très peu de réductions directes sur ses produits.

Inutile de se jeter sur cette opération, mais c’est une bonne occasion si vous êtes déjà client et que vos produits sont défectueux, et bien sûr si vous envisagez d’acheter parmi le lot d’accessoires éligibles.

