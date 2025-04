Lecture Zen Résumer l'article

One UI 8 apportera plein de nouveautés, dont une refonte visuelle de l’application Météo. Ce qui change surtout ? Les nouvelles animations dynamiques : finies les icônes immobiles.

Alors que One UI 7 se déploie en ce moment même, Samsung travaille déjà sur One UI 8, son interface qui reposera sur Android 16. Son arrivée n’est prévue que dans quelques mois, mais on en connaît déjà certaines nouveautés.

Une application Météo de Samsung qui se veut plus mignonne

C’est un utilisateur du nom de Gerwin van Giessen qui a partagé sur X des captures d’écran de ce qui serait la future application Météo de One UI 8. Comme le décrit Android Authority, les icônes laissent leur place à des scènes animées qui prennent une grande partie de l’écran.

La nouvelle application Météo de Samsung. // Source : Gerwin van Giessen via X

L’idée est de représenter l’état du ciel en temps réel, avec un effet vivant. Les rayons du soleil peuvent traverser les nuages, la pluie peut être très fine. On voit aussi des personnes et des objets en train d’interagir avec l’environnement, comme un individu tenant un parapluie.

Vous pouvez déjà essayer l’application Météo de One UI 8

Dans les discussions sur les réseaux sociaux autour de l’application, plusieurs liens de téléchargement circulent. Des fichiers .APK, qui est le format d’installation des applications Android. De quoi tester si vous possédez un smartphone Samsung. Attention cependant : nous ne savons pas si le fichier à télécharger est sécurisé. Installer l’application Météo sur votre appareil est à vos risques et périls.

L’application Météo sur One UI 7. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Si vous le faites quand même, vous aurez l’occasion de tester cette nouvelle application. Même pas besoin d’avoir One UI 8, puisque la surcouche de Samsung n’est même pas encore sortie. One UI 8 arrivera plus tôt dans l’année que ses versions précédentes, puisqu’il est possible que Google sorte Android 16 en mai, au moment de sa Google I/O, sa grande conférence annuelle dédiée aux développeurs. Samsung pourrait alors lancer One UI 8 cet été, avec le lancement des Galaxy Z Flip 7 et Z Fold 7.

