Et si c’était le moment de changer de TV ? En ce moment, Auchan vous propose le meilleur des téléviseurs Samsung à prix réduit dont un gigantesque écran de 85 pouces à moins de 1 000 euros.

Samsung vide ses stocks de téléviseurs en bradant certains de ses modèles de 2024 équipés de dalles QLED. À 55, 65 ou 85 pouces, il est possible de mettre la main sur des appareils polyvalents sans se ruiner : pendant quelques jours, Auchan vous propose d’économiser la TVA sur plusieurs de références récentes. Une ristourne bienvenue qui s’ajoute parfois à une promotion en cours, pour un résultat à prix plancher.

Pour créer un véritable cinéma à la maison avec une immense dalle ou jouer en 4K à 120 Hz, retrouvez toutes les offres sur les TV Samsung chez Auchan :

Samsung TQ85Q60D : une question de place plus que de prix

Pour un peu moins de 1 000 €, le TQ85Q60D dispose de tous les arguments pour convaincre les amateurs et amatrices de dalles 4K immenses avec sa diagonale de 85 pouces, soit 215 cm.

Assuré par le processeur Quantum Lite 4K, le traitement de l’image profite du fameux Quantum Dot de Samsung qui, associé à la technologie Quantum HDR, assure une excellente luminosité pour des couleurs éclatantes. Le Dual Led pour un meilleur contraste, une mise à l’échelle efficace assurée par l’IA, le Motion Xcelerator pour une fluidité maximale : ce téléviseur QLED est bardé de technologies qui se mettent au service de votre confort de visionnage, qu’importe la source du contenu et la qualité de celui-ci.

Le TV Samsung TQ85Q60 possède une impressionnante diagonale de 85 pouces // Source : Samsung

Un tel écran est certes davantage indiqué pour les cinéphiles, mais le TQ85Q60D a également des arguments à faire valoir côté gaming. ALLM pour réduire la latence, menu spécial pour personnaliser certains paramètres comme le ratio de l’image, Gaming Hub qui rassemble les principaux services de streaming de jeux vidéo et même le Game Pass de Microsoft : s’immerger dans les derniers gros jeux du moment sur une dalle de 85 pouces fait son petit effet !

Comme d’habitude avec Samsung, l’interface maison nommée Tizen est complète et ergonomique, tandis que la possibilité de contrôler ses objets connectés (Matter, HCA) depuis son canapé ravira les aficionados de la domotique.

Les téléviseur Samsung reposent sur Tizen et son écosystème d’application très complet // Source : Samsung

La diagonale de 85 pouces ne tient pas sur le joli meuble TV que vous avez récemment chiné ? Pas d’inquiétude, Samsung a pensé à vous avec la version 65 pouces de ce même téléviseur QLED. Une fois le montant de la TVA déduit, le TQ65Q60D passe à 671,16 € pour offrir exactement la même qualité de service que le modèle plus grand. La taille reste très confortable, et la polyvalence de la dalle conviendra parfaitement pour vos soirées cinéma, séries ou gaming à venir.

Samsung TQ55Q80D : un bon « petit » TV pour le gaming

Face aux dalles 85 et 65 pouces évoquées plus haut, le TQ55Q80 fait presque modeste avec ses 140 cm de diagonale. La taille de ce téléviseur QLED est heureusement suffisante pour profiter de tous les contenus disponibles sur les chaînes de la TNT comme en replay, en SVoD ou en streaming.

Une fois encore, Samsung fait un excellent travail sur les capacités d’upscaling de sa machine, qui profite de la puissance de l’IA pour mettre parfaitement à l’échelle les contenus de plus faible résolution. D’autres technologies de pointe s’appliquent à offrir un rendu précis et réaliste des couleurs et des contrastes, comme le rétroéclairage Direct Full Array qui se concentre sur la profondeur des noirs et la clarté des blancs.

Polyvalent et doté d’une connectique fournie, ce TV Samsung se démarque par une fréquence d’affichage plus élevée que la moyenne. Le port HDMI 2.1 permet d’afficher ses jeux vidéo préférés en 4K 120 Hz, tandis que la compatibilité FreeSync réduit les effets de déchirement de l’image présents dans certains jeux. Le TQ55Q80D est donc tout indiqué pour le gaming, surtout pour les adeptes de cloud gaming et les abonnés Xbox Game Pass, avec de multiples services que l’on retrouve directement dans le Gaming Hub de Samsung.

Le Samsung TQ55Q80D est un écran taillé pour le jeu vidéo // Source : Samsung

Généralement proposé aux alentours de 800 euros, le TQ55Q80D passe à 624,14 euros pendant les trois jours que dure l’opération menée par Auchan.

La TVA offerte sur les TV Samsung : comment ça marche ?

C’est là toute la beauté de l’opération : il n’y a rien à faire ou presque pour bénéficier de cette réduction. Il suffit en effet d’acheter un téléviseur OLED ou QLED chez Auchan entre le 18 et le 21 avril pour profiter d’un abattement de 20 % sur le prix de votre achat, voire plus si le TV que vous avez sélectionné est déjà en promotion.

Cette réduction s’appliquant aussi bien en magasin qu’en ligne, deux cas de figure s’offrent à vous :

si vous achetez en magasin : la remise sera directement effectuée sur votre ticket de caisse ;

si vous achetez sur le site Auchan.fr : la remise sera effective une fois le TV mis dans votre panier.

