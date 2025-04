Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Comme les AirTags d’Apple ou les balises de Samsung, ce tracker Bluetooth Tile Mate est utile pour retrouver vos objets, et à un meilleur prix.

Si vous égarez souvent vos affaires, notamment vos clés de maison ou de voiture, les balises de tracking Bluetooth sont des accessoires indispensables. Fixées à des objets importants, elles permettent de retrouver ces derniers lorsqu’ils sont perdus. Les AirTag d’Apple ou encore les balises SmartTag de Samsung comptent parmi les références, mais is existe des gammes moins chères qui font tout aussi bien, voire mieux. C’est le cas des traceurs Tile Mate qui sont compatibles à la fois avec iOS et Android.

La balise Bluetooth Tile Mate est habituellement vendue 24,99 €. Elle est en ce moment disponible au prix de 12,50 € l’unité sur Amazon.

C’est quoi, cette balise Bluetooth ?

Le Tile Mate est une balise de tracking Bluetooth carrée qui adopte un design en forme de porte-clé afin d’être accrochée facilement à vos clés, à votre sac ou sur le collier de votre chat. Vous n’aurez donc pas à acheter d’étui supplémentaire, comme avec les AirTags d’Apple par exemple. Ses dimensions de 37,8 × 37,8 × 7,1 mm en font une toute petite balise bien pratique à placer partout. La balise est certifiée IP67 et résiste à la poussière et à une courte immersion dans l’eau.

Le Tile Mate s’utilise via l’application Tile, disponible sur iOS et Android. Notez que Tile fonctionne également avec Google Assistant et Siri. Une fois appairée à votre smartphone, la balise peut être localisée jusqu’à une portée de 60 mètres grâce au Bluetooth. Si la balise se trouve hors de la zone de portée du Bluetooth, vous pourrez utiliser l’application pour consulter sur une carte sa position la plus récente.

Application Tile // Source : Tile

Le Tile Mate peut aussi se localiser grâce à une personne tierce. Si elle possède l’app Tile sur son smartphone, une notification sera envoyée sur votre smartphone lorsqu’elle passera près de votre balise.

Cette balise Tile Mate vaut-elle le coup à ce prix ?

C’est un très bon prix pour un accessoire pratique qui fait tout comme celui d’Apple. La balise Bluetooth Tile Mate peut aussi faire sonner votre smartphone si vous l’avez égaré, y compris lorsqu’il est en mode silencieux. Notez que si vous perdez votre traceur Tile Mate, un QR code à scanner sur la balise permet à une personne de vous contacter.

Enfin, le Tile Mate fonctionne grâce à une pile non remplaçable d’une durée de vie de trois ans. Comprenez que la balise ne pourra malheureusement plus être utilisée lorsque la pile cessera de fonctionner.

Les points à retenir sur le Tile Mate :

Une balise compacte et étanche

Fonctionne avec iOS et Android

3 ans de durée de vie seulement

