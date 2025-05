Lecture Zen Résumer l'article

À l’occasion d’une conférence de presse dédiée à son activité « Product & Tech », Netflix a dévoilé la nouvelle interface de son application sur télé, ainsi que plusieurs nouveautés majeures (IA dans la recherche, mode vertical sur mobile…). Préparez-vous : il va y avoir du changement.

Après des mois de tests, Netflix présente enfin sa nouvelle interface. Le géant du streaming a convié plusieurs médias, dont Numerama, à un « Product & Tech Event » le 6 mai 2025. L’occasion pour lui de rappeler qu’il n’est pas qu’un groupe média : Elizabeth Stone, sa Chief Technology Officier, a salué la « capacité à combiner technologie et divertissement » de l’entreprise.

L’ordre du jour : la présentation d’une nouvelle interface pour l’application Netflix sur télé (Apple TV, Android TV, Samsung, LG, les décodeurs, etc.), mais aussi le déploiement de plusieurs nouveautés sur le site et sur mobile.

Netflix change complètement son interface sur les téléviseurs

Après plusieurs années sans changement, Netflix fait sa révolution sur grand écran.

Un des principaux changements initiés par cette nouvelle version est l’introduction d’une barre de navigation en haut de l’écran, qui permet de basculer rapidement de la page d’accueil à la recherche, aux séries, aux films, aux jeux et à un nouvel onglet intitulé My Netflix, avec des suggestions personnalisées. Une des promesses de la nouvelle interface est que la barre de recherche peut être appelée à n’importe quel moment en appuyant sur le bouton retour.

La nouvelle page d’accueil de Netflix. // Source : Netflix

La nouvelle interface de Netflix se veut aussi plus dynamique. Adieu l’interface en plein écran avec des extraits qui se lisent automatiquement quand on sélectionne du contenu, place à une succession d’affiches verticales.

Quand on navigue et que l’on sélectionne une affiche, elle s’élargit horizontalement et laisse apparaître un descriptif rapide. Netflix dit qu’il a particulièrement travaillé sur l’arrière-plan pour qu’il reflète la couleur dominante de l’affiche. Son système de suggestions est aussi meilleur : il s’actualise en temps réel en fonction de vos actions, pour proposer des contenus plus adaptés.

Avant et après : voici la nouvelle interface de Netflix. // Source : Capture Numerama

D’autres éléments font leur apparition, comme des badges censés faciliter la recherche de contenus. Ils peuvent indiquer une nouveauté, un contenu récompensé, un coup de cœur des équipes éditoriales ou une suggestion personnalisée.

Quelques-uns des nouveaux éléments de design de Netflix. // Source : Capture Numerama

Pourquoi tout changer aujourd’hui ? « L’expérience actuelle a été construite pour les films et les séries », indique Netflix. La nouvelle interface prépare le service de streaming à l’étape d’après, comme la diffusion de contenus en direct mis en avant sur la page d’accueil. Le nouveau design offre à Netflix plus de contrôle pour devenir un hub central pour la télévision.

Quand arrivera le prochain Netflix chez tout le monde ? « Au cours des prochaines semaines et mois » répond Netflix. Tous les abonnements seront concernés par la nouveauté, qui se déploiera progressivement.

La nouvelle page d’accueil est beaucoup plus personnalisable. Netflix va pouvoir afficher du contenu vedette. // Source : Netflix

De l’intelligence artificielle générative pour vous faire gagner du temps

Autres changements annoncés par Netflix :

Un fil vertical, qui permet de consulter rapidement des extraits des contenus originaux pour éventuellement en regarder un ensuite, va faire son apparition dans l’application. Il s’agit d’une sorte de TikTok à la sauce Netflix, avec seulement des contenus Netflix. Sauf qu’on ne s’abonne pas, on ajoute à la watchlist.

La barre de recherche va devenir bien meilleure, puisqu’elle va intégrer de l’IA générative. Il sera possible de faire une description beaucoup plus complète qu’auparavant, en s’appuyant sur un LLM.

La barre de recherche de Netflix passe à l’IA générative. // Source : Capture Numerama

L’arrivée de l’IA générative dans Netflix est d’abord réservée à l’application iOS, via une version bêta accessible sur invitation. Si tout se passe bien, Netflix la déploiera partout. Le géant du streaming rappelle qu’il utilise déjà l’IA aujourd’hui pour personnaliser les titres et les affiches, mais qu’il pourra aller beaucoup plus loin avec l’émergence des grands modèles de langage.

L’IA de Netflix prend la forme d’un chatbot. // Source : Capture Numerama

Netflix n’est pas le seul à miser sur l’IA pour préparer la recherche du futur. Avant lui, Orange avait présenté un moteur de recherche boosté par ChatGPT. Le géant du streaming va un peu plus loin avec son système sous la forme d’un chatbot, qui suggère du contenu.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Quelle plateforme de streaming choisir en 2025 ? Comparatif entre Netflix, Prime Video, Max, Apple TV+…

