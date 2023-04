Il n’y a pas que Midjourney pour générer des images par intelligence artificielle. Il existe une multitude d’alternatives gratuites disponibles sur Internet : voici les meilleures.

Midjourney est sans conteste un outil impressionnant. L’intelligence artificielle génératrice d’images, très puissante, permet des rendus d’une qualité exceptionnelle. Une de ses créations a remporté un concours d’art réservé aux humains, et d’autres images, particulièrement réalistes, ont semé le doute chez beaucoup d’internautes, qui ont cru qu’il s’agissait de véritables photos.

Mais Midjourney n’a pas que des avantages — en plus des critiques éthiques à son encontre, nombreuses. La version gratuite n’est plus disponible depuis la fin du mois de mars 2023, ce qui est un gros frein. Ensuite, même Midjourney a des limites : l’IA est incapable de dessiner les dinosaures ou les spaghettis, et il est impossible de générer des images représentant le président chinois, Xi Jinping. Heureusement, il existe plusieurs alternatives gratuites à Midjourney : les voici.

Quelles sont les IA gratuites pour faire des images ?

Dall-E

ChatGPT n’est pas la seule intelligence artificielle développée par OpenAI : la firme américaine a également créé Dall-E. Le concept est le même que pour ChatGPT et Midjourney : il vous faut rentrer le bon prompt dans la barre de recherche pour obtenir le résultat que vous voulez, et il est parfois nécessaire de faire plusieurs essais. Comme ChatGPT, Dall-E est gratuit, sans nombre limite : vous pouvez y accéder ici.

Dall-E a été développé par OpenAI // Source : OpenAI

Stable Diffusion

Dans le même style, vous avez également Stable Diffusion. Développé par Stability AI, l’outil fonctionne sur le même principe que Dall-E et Midjourney, mais a l’avantage de proposer une bibliothèque de prompts pour vous aider à débuter. Vous pouvez utiliser Stable Diffusion gratuitement ici.

Bing Image Creator

Le moteur de recherche Bing boosté par ChatGPT ne fait pas que vous aider dans vos recherches : il peut aussi vous aider à créer des images. Bing se sert d’une version de Dall-E pour proposer ses propres créations, mais le principe reste le même. Vous pouvez accéder à Bing Image Creator ici.

L’outil pour créer des images par IA intégré à Bing // Source : Bing

Canva Text-to-image

Vous connaissez peut-être déjà Canva, un site très pratique pour les illustrations et la création de visuels. En plus d’être déjà un bon instrument en lui-même, Canva propose désormais une fonctionnalité avec de l’IA. L’app offre l’option « Text to image » gratuitement : vous pouvez y accéder ici.

Craiyon

Le site présente plusieurs avantages de taille. Non seulement le site est gratuit et propose de l’aide pour les prompts, mais vous pouvez choisir très simplement le style que vous préférez. Craiyon vous laisse choisir si vous voulez un rendu « artistique », un rendu plus « photographique », un résultat plus « dessiné », ou aucune de ces options. Vous pouvez également choisir des éléments en particulier que vous ne voulez absolument pas voir apparaître dans l’image. Seul bémol : le site n’est pas aussi rapide que les autres, et il vous faudra attendre un peu avant de voir votre image. Vous pouvez essayer par vous-même ici.

Craiyon offre de nombreuses options pour générer vos images // Source : Craiyon

