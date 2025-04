Lecture Zen Résumer l'article

OpenAI annonce une mise à jour de son assistant intelligent : ChatGPT va pouvoir relire toutes vos anciennes conversations pour actualiser sa mémoire. De quoi en faire un super assistant, avec des connaissances personnalisées pour chaque utilisateur.

ChatGPT améliore sa mémoire ! OpenAI a dévoilé le 10 avril une fonction présentée par Sam Altman, son patron, comme « une nouvelle fonctionnalité qui le passionne depuis longtemps ». Au programme : un nouveau réglage qui permet à l’assistant intelligent de relire l’intégralité des conversations que vous avez eues avec lui. ChatGPT s’en servira pour actualiser sa mémoire, afin de se souvenir de tous les détails que vous avez racontés. Votre métier, vos goûts musicaux, vos problèmes d’appartement, vos centres d’intérêt, les dates importantes… ChatGPT se rappellera.

Quel avantage pour l’utilisateur ? Quand vous démarrerez une nouvelle conversation, ChatGPT se comportera comme votre assistant exclusif, avec la possibilité de répondre à des questions personnelles.

Jarvis ou ChatGPT : OpenAI prépare l’ère des assistants ultra-personnels

Depuis février 2024, OpenAI propose un système de mémoire dans ChatGPT. Ce service optionnel, qui ne concerne que les nouvelles conversations, permet à l’outil de se souvenir des détails importants dans votre conversation. Si vous lui avez dit le nom de votre chat une fois, vous n’aurez pas besoin de le lui rappeler. À chaque nouvelle conversation sur votre animal de compagnie, il s’en souviendra.

Avec cette mise à jour, ChatGPT va aller beaucoup plus loin. Toutes vos conversations, y compris celles avant 2024, seront analysées par l’IA. Un nouveau bouton « Connaissances internes » fait son apparition, pour obtenir des réponses seulement basées sur sa propre base de données. On peut, par exemple, demander à ChatGPT un récapitulatif de tous ses derniers voyages.

Un service bloqué en Europe au lancement

Comment souvent avec OpenAI, le service est bloqué dans l’Union européenne au lancement, ainsi que dans plusieurs pays d’Europe. L’entreprise devra s’assurer que tout est en conformité avec les impératifs européens sur la protection des données avant de pouvoir le lancer ici.

Cette mémoire étendue, qui lit les anciennes conversations, doit être activée manuellement. Les utilisateurs peuvent refuser l’accès aux précédentes conversations, ou désactiver totalement la mémoire. Les conversations éphémères, qui fonctionnent comme un mode navigation privée, permettent de poser une question délicate sans enregistrer la question.

Le nouveau bouton Internal knowledge pour n'interroger que les connaissances internes.

Dans un premier temps, la mémoire étendue de ChatGPT est réservée aux abonnés Plus et Pro. Elle sera étendue aux autres abonnements payants dans les prochaines semaines. On ne sait pas encore si la version gratuite y aura droit, ou si OpenAI compte se servir de cette nouveauté bien pratique, bien qu’un peu effrayante, pour attirer des gens vers son abonnement payant. Qui n’a jamais rêvé d’avoir son propre assistant personnel toujours à disposition ?

D’ici quelques jours, OpenAI devrait lancer d’autres nouveautés, comme les modèles o3 et o4-mini. Selon The Verge, un nouveau GPT-4.1, destiné à remplacer GPT-4o, est aussi prévu.

