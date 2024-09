Lecture Zen Résumer l'article

Ce n’est pour l’instant qu’un aperçu, mais OpenAI est ravi. D’après la jeune entreprise américaine, sa nouvelle gamme de modèles o1 est capable de faire des raisonnements beaucoup plus complexes. Cela, grâce à un fonctionnement qui fait en sorte de passer plus de temps à réfléchir avant de répondre.

Oubliez GPT-4o : la nouvelle star de la société OpenAI s’appelle o1. Ou, plus exactement, les nouvelles stars. En effet, la startup spécialisée dans l’intelligence artificielle générative — c’est elle qui est derrière ChatGPT — a présenté le jeudi 12 septembre 2024 deux nouveaux systèmes d’IA, baptisés o1-preview et o1-mini.

Particularité de cette nouvelle famille ? Ces modèles génératifs « sont formés à ‘réfléchir’ avant de répondre via une chaîne de pensée privée », selon Mira Murati, la directrice technique d’OpenAI, dans un message sur X (ex-Twitter). « Plus ils prennent de temps pour réfléchir, mieux ils gèrent les raisonnements complexes. »

D’après elle, cette chaîne de pensée « offre de nouvelles opportunités de progrès dans la recherche sur la sécurité et l’alignement en rendant le raisonnement du modèle transparent et en lui permettant de raisonner activement sur les règles de sécurité, ce qui le rend plus résilient dans des situations inattendues ou nouvelles. »

La gamme o1 est d’ores et déjà disponible sur la plateforme ChatGPT. Le fondateur et patron d’OpenAI, Sam Altman, a indiqué dans la soirée que le déploiement a été achevé pour l’ensemble des clients ayant un forfait Team ou Plus. Mira Murati a précisé que la famille o1 est aussi proposée pour les développeurs Tier 5 dans l’API.

OpenAI a également publié un article sur le raisonnement dans le cadre des grands modèles de langage.

Comment accéder à o1-preview d’OpenAI ?

L’accès à GPT-o1, en tant qu’internaute, est simple. Il faut se rendre sur le site de ChatGPT et avoir un compte. Un abonnement payant est requis, car ces nouveaux outils ne sont pas accessibles à tout le monde. En France, ChatGPT Plus est facturé 21,99 euros par mois — outre les solutions o1, le forfait donne accès à d’autres fonctions et services.

L’activation de GPT-o1 se fait ainsi :

Rendez-vous sur le site chatgpt.com ;

Connectez-vous à votre compte si vous ne l’êtes pas ;

Ouvrez le menu déroulant en haut à gauche de l’écran ;

Sélectionnez la première ligne « o1 Preview » ;

Sinon il y a la seconde ligne : o1-Mini propose un raisonnement « plus rapide » ;

C’est tout ; vous pouvez commencer à taper vos prompts.

Sur les réseaux sociaux, OpenAI a publié sur son compte X quelques vidéos censées montrer les nouvelles facultés de raisonnement de son intelligence artificielle. En résolvant un puzzle logique complexe, en développant un petit jeu vidéo à partir d’un prompt ou en réussissant à traduire une phrase en coréen spécifiquement mal fichue.

Autre avancée qu’OpenAI a voulu mettre en avant, parce que l’affaire était devenue une petite blague sur les réseaux sociaux : cette fois, ChatGPT est capable de compter correctement le nombre de lettres r dans le mot anglais strawberry (fraise). Avant o1, le chatbot en comptait deux. Désormais, il en compte trois.

Conséquence pour l’internaute qui interagit avec l’agent conversationnel : celui-ci peut prendre un peu plus de temps pour répondre, puisqu’il se met à « réfléchir » davantage. Son petit frère, o1-mini, suit ce même cheminement, avec un « raisonnement » qui requiert moins de ressources informatiques — il est toutefois moins poussé que o1-preview.

Des pointures en science, selon OpenAI

Malgré tout, avance OpenAI, o1-mini « excelle en science, technologie, ingénierie et mathématiques, et plus particulièrement les maths et la programmation ». La gamme o1 « dépasse le niveau de précision d’un doctorat humain sur une série de problèmes de physique, de biologie et de chimie », se félicite la firme.

Bref, « ces modèles sont capables de raisonner sur des tâches complexes et de résoudre des problèmes plus difficiles que les modèles précédents dans les domaines de la science, du codage et des mathématiques ». Ainsi, o1 a eu un très bon classement durant une épreuve de qualification pour les Olympiades américaines de maths.

Coïncidence ou non, les performances des modèles d’IA dans cette science dure avaient fait récemment l’actualité, via Google. Le géant du web s’était félicité cet été d’avoir réussi à rapprocher deux de ses systèmes, AlphaProof et AlphaGeometry 2, tout près de la médaille d’or (ils ont eu l’argent) lors des Olympiades internationales de mathématiques.

Quelle suite, désormais ? Sur X, Sam Altman prévient que la gamme o1 « est toujours imparfaite, toujours limitée, et elle semble toujours plus impressionnante à la première utilisation qu’elle ne l’est après avoir passé plus de temps avec elle ». En effet, ce n’est encore qu’un aperçu, comme son nom l’indique (preview).

Il n’empêche. Sam Altman comme Mira Murati ne peuvent pas s’empêcher d’être quelque peu dithyrambiques dans leur communication. « C’est le début d’un nouveau paradigme : l’IA capable de raisonner de manière complexe et généraliste », avance ainsi le premier. « o1 marque le début d’une nouvelle ère dans l’IA », prophétise même la deuxième.

