Lecture Zen Résumer l'article

OpenAI a lancé de nouveaux modèles pour ChatGPT, dont l’un d’eux, o3, a pour point fort d’être particulièrement attentif lorsqu’il analyse une image. Il est possible de le challenger dès maintenant, si l’on a un abonnement payant au chatbot.

On pensait qu’on n’en verrait jamais la couleur. En fin de compte, le modèle o3 a bel et bien fait ses débuts sur ChatGPT le 16 avril 2025, quelques mois après avoir été annoncé. Pendant un temps, l’entreprise OpenAI, à qui l’on doit le célèbre chatbot, semblait y avoir renoncé. Mais elle s’est ravisée. Il est dès à présent possible de découvrir o3.

GPT-4, GPT-4o, GPT-4o-mini, GPT-4.5, o3, o4 mini, o4 high, etc. : OpenAI a beaucoup de modèles, trop sans doute, et en plus la méthode de nommage choisie n’est vraiment pas limpide. Bonne nouvelle, ça doit changer et il est prévu une rationalisation. Comprendre : le groupe va bientôt faire le ménage pour se recentrer sur un petit groupe de modèles.

En attendant, que propose ce nouveau modèle o3 ? Comme le reste de la gamme « o », c’est un modèle dit de réflexion. Lorsqu’il est soumis à un prompt, il ne répond pas instantanément, mais prend le temps de « réfléchir » à la demande, à découper son raisonnement étape par étape, cela afin d’améliorer la justesse de la réponse.

Sa principale force est de comprendre finement ce qu’il y a sur une image, selon OpenAI, et, par conséquent, d’en faire une analyse poussée. Dans une démonstration du 16 avril, l’entreprise a notamment envoyé une photo qui montre des navires. Bien qu’ils se confondent un peu avec le décor, l’IA a pu les repérer et les décrire.

Suivez l’actualité de l’IA avec la newsletter Artificielles de Numerama !

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Comment tester o3 sur ChatGPT ?

Pour tester cette fonctionnalité, rien de plus simple :

Allez sur le site chatgpt.com ;

Connectez-vous à votre compte si ce n’est pas déjà le cas ;

Cliquez sur le menu déroulant, en haut à gauche de l’écran ;

Sélectionnez la ligne « o3 » (utilisation du raisonnement avancé) ;

C’est tout ; vous pouvez envoyer vos prompts sur ChatGPT.

Comment bien mettre à l’épreuve o3 ?

C’est donc essentiellement sur les images que le modèle o3 se montre plutôt redoutable — même s’il est aussi capable de travailler sur d’autres tâches nécessitant un raisonnement plus élaboré. Le mieux à faire reste encore de le mettre à l’épreuve, à condition d’avoir un abonnement. En effet, o3 est indisponible sur les comptes gratuits.

Dans notre cas, on a voulu voir comment il s’en sortirait en analysant un schéma décrivant les étapes d’un vol de fusée. L’image, qui est relativement récente sur le web puisqu’elle est apparue en février 2025, présente de fins traits blancs, annotés en anglais par endroits, le tout sur un fond noir. Quant au titre du fichier, c’est « programme-starship-vol-8 ».

Le chatbot a notamment zoomé sur des parties de l’image, qui correspondaient à des éléments de notre prompt (ici, la dernière manœuvre). // Source : Capture d’écran

À ChatGPT, on lui a donné la consigne suivante : « J’ai ce schéma sous la main. Est-ce que tu peux m’indiquer quelle est la dernière manœuvre et à quel moment il y a le flip ? ». Le chatbot s’est alors mis en branle et, pendant un peu plus d’une minute (on vous disait que les modèles de raisonnement prennent leur temps), il a décrit son travail.

Au fil du raisonnement, le chatbot partage sa « pensée ». // Source : Capture d’écran

Si le temps de traitement est long, cela ne se remarque presque pas, car le chatbot attrape notre attention en nous détaillant le fil de sa « pensée ». On le voit notamment s’interroger presque lui-même, en formulant parfois une incertitude quand il n’arrive pas bien à interpréter le visuel. C’est bien sûr de la mise en scène, mais qui s’avère bluffante.

Les conclusions du traitement d’o3. // Source : Capture d’écran

Cet exemple n’a évidemment pas valeur de démonstration scientifique sur les facultés réelles d’o3, mais il illustre malgré tout ce qu’un chatbot peut être en mesure d’accomplir aujourd’hui — à un degré remarquable. Même s’il faut tout de même que la faculté d’analyse d’une image existait déjà avant, et qu’elle était loin d’être mauvaise.

Pour aller plus loin Les meilleurs outils pour faire une recherche d’image inversée

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !