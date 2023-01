Apple a rafraîchi sa gamme Mac mini, son ordinateur de bureau le plus abordable. Le prix baisse (- 100 €), les performances sont meilleures grâce au passage à la puce M2. La

Voilà une phrase que vous lirez rarement : Apple baisse le prix de l’un de ses produits. Dans un communiqué publié le 17 janvier, la multinationale présente sa nouvelle gamme de Mac mini, en marge des évolutions des MacBook Pro. Dans un design comparable à la précédente version, le Mac le plus abordable du catalogue va être vendu 100 € de moins, malgré des performances à la hausse.

En effet, le Mac mini va passer d’une puce M1 à une puce M2, pour un prix plancher désormais fixé à 699 € (contre 799 €). Soit 20 € de plus qu’un Mac mini reconditionné avec une puce M1 proposé par le site d’Apple. À noter qu’on pourra aussi passer à une puce M2 Pro, à condition de dépenser 1 549 €. C’est une option envisageable pour celles et ceux qui auraient besoin de plus de ressources qu’une simple puce M2, sans forcément être en mesure d’investir dans un Mac Studio à 2 299 €.

Le Mac mini ne change pas de design.) // Source : Apple

100 € de moins pour le Mac mini

Avec ce tarif, le Mac mini s’impose vraiment comme le moyen ultime de découvrir l’univers macOS, à partir du moment où on n’a aucun besoin de mobilité (c’est un ordinateur fixe, pour rappel). À l’instar de la puce M1, la puce M2, conçue par Apple, promet des performances vertigineuses et, surtout, suffisantes pour la majorité des usages — même professionnels. Nous avions pu la tester avec le dernier MacBook Air.

Concrètement, Apple table sur les évolutions suivantes :

Des performances jusqu’à 50 % plus rapides dans Adobe Photoshop (pour les filtres, notamment) ;

Plus de fluidité dans Resident Evil Village, le dernier jeu d’horreur de Capcom.

L’arrivée de la puce M2 Pro signe aussi le glas des configurations articulées autour d’un processeur Intel (qui étaient les déclinaisons « Pro » d’avant). Il ne manque plus que le Mac Pro pour boucler la transition Apple Silicon.

Trois configurations de Mac mini M2 sont proposées (hors options) :

Config 1 Config 2 Config 3 Puce M2 M2 M2 Pro CPU 8 cœurs 8 cœurs 10 cœurs GPU 10 cœurs 10 cœurs 16 cœurs Mémoire vive 8 Go 8 Go 16 Go SSD 256 Go 512 Go 512 Go Ports Thunderbolt 4 2 2 4 Autres ports USB‑A (x2)

HDMI

Gigabit Ethernet

casque





USB‑A (x2)

HDMI

Gigabit Ethernet

casque USB‑A (x2)

HDMI

Gigabit Ethernet

casque Prix 699 euros 929 euros 1 549 euros

Comme le MacBook Pro lancé en même temps, le Mac mini est compatible avec le le Wi-Fi 6E, qui exploite la bande des 6 GHz. Le test de Numerama de l’iPad Pro avec le Google Nest Wifi Pro a prouvé que cette technologie peut être impressionnante. On s’attend à un gain de performances majeur.

Paradoxalement, le MacBook Air, lui aussi doté de la puce M2, n’a pas le droit au Wi-Fi 6E. Difficile de justifier ce choix d’Apple.

Apple Mac mini (M2) // Source : Apple

Dans sa configuration la plus musclée, le Mac mini coûte 5 229 €. Il comprend :

Un puce Apple M2 Pro avec un CPU 12 cœurs, un GPU 19 cœurs et un Neural Engine 16 cœurs ;

32 Go de mémoire unifiée ;

Du stockage SSD de 8 To ;

Un port Ethernet 10 Gigabit (il s’agit d’une option payante).

Le Mac mini sera disponible à compter du 24 janvier.

