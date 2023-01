[Deal du Jour] Le jeu The Legend of Zelda: Skyward Sword est en ce moment offert sur le site de La Fnac, pour l’achat d’une console Switch OLED. Une excellente occasion de se procurer la console de Nintendo et de se (re)plonger dans un Zelda un brin controversé, mais bourré de qualité.

C’est quoi, cette offre sur la console de Nintendo ?

La Nintendo Switch OLED est habituellement vendue 319,99 €, tandis que The Legend of Zelda: Skyward Sword HD est au prix de 44,99 € sur l’eShop. En ce moment, pour l’achat d’une console Switch OLED, le jeu Zelda Skyward Sword est offert en version physique. Le pack avec la console et le jeu revient alors au prix de 319,99 € au lieu de 364,98 €.

Pour profiter de l’offre, il vous suffit d’ajouter à votre panier la Switch OLED à son prix normal ainsi que le jeu The Legend of Zelda: Skyward Sword. La réduction s’applique automatiquement.

C’est quoi, la Switch OLED ?

La Switch OLED est le dernier modèle de la console de salon signée Nintendo. La firme de Kyoto propose un modèle haut de gamme de sa Switch. En dehors d’un revêtement différent et des boutons mieux intégrés, le design est identique à la première mouture. L’évolution majeure vient de l’écran OLED, plus grand de 0,8″ et beaucoup plus lumineux. L’OLED apporte une image plus nette avec des noirs plus intenses et un meilleur contraste. Les couleurs ressortent mieux et la luminosité est éclatante. Le confort visuel est bien plus agréable en mode portable.

La Switch OLED n’est pas plus puissante et ne change absolument rien aux graphismes des jeux. Elle apporte plus de lisibilité et une meilleure immersion que sur la Switch Classique et par la force des choses, donne un meilleur rendu aux jeux. Si vous jouez souvent en extérieur, la luminosité est légèrement en retrait. Mais, dans des endroits peu ensoleillés ou en intérieur, l’écran OLED tient ses promesses. La Switch OLED se destine aux joueuses et aux joueurs qui n’auraient pas la console de Nintendo et qui jouent autant en mode portable que sur leur téléviseur.

Avec The Zelda: Skyward Sword offert, la Switch Oled est-elle une bonne affaire ?

C’est une très bonne affaire ! La Switch OLED est une excellente console, en nomade comme en mode docké, tandis que The Legend of Zelda: Skyward Sword HD est un jeu qui divise, mais qui possède ses qualités. Sorti il y a une dizaine d’années sur Wii, Skyward Sword se veut comme un prologue, dans la timeline compliquée de la saga Zelda. Ce n’est clairement pas le meilleur épisode de la saga, mais ce n’est pas non plus le pire. Faut-il y jouer alors que The Legend of Zelda: Breath of the Wild existe ? La réponse est oui si vous souhaitez découvrir les fondations du grand jeu que sera Breath of the Wild et par extension, le prochain épisode appelé Tears of the Kingdom.

Skyward Sword était un Zelda ambitieux à l’époque et cela se ressent encore aujourd’hui. Les mécaniques du jeu sont ingénieuses et bien pensées. Leurs exécutions sont impeccables, notamment dans les donjons, qui sont clairement la grande force de ce volet. Ces derniers sont bien conçus et fidèles à la saga, autant dans leur level-design que dans leur déroulement. L’univers et le lore sont brillamment amenés et racontés. En dehors du gameplay qui a inévitablement vieilli, et de l’histoire prétexte à l’aventure, Skyward Sword est un Zelda qui mérite sa deuxième chance.

