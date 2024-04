Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La gamme de trottinettes F2 de Segway-Ninebot compte trois références : les F2, F2 Plus et F2 Pro. Le modèle F2 Plus en promotion possède une très bonne autonomie et offre une bonne puissance, parfait pour les longs trajets du quotidien.

C’est quoi, la promotion sur cette trottinette de Segway-Ninebot ?

La trottinette électrique Segway-Ninebot F2 Plus est normalement vendue 599 €. Elle est en ce moment proposée sur le site de Cdiscount au prix de 445,71 €.

Vous retrouverez une trottinette de la même marque, ainsi que d’autres, dans notre guide des meilleures trottinettes pour se déplacer en ville.

C’est quoi, cette trottinette électrique ?

La F2 Plus possède des dimensions de 1143,5 × 570 × 12,14 mm, et 1143,5 × 570 × 484 mm une fois pliée, pour un poids de 17,2 kg. Les finitions sont correctes et le deux-roues dégage une sensation de robustesse et de sécurité appréciable. La largeur du plateau et son guidon ergonomique rendent la conduite souple, et le poids ne se sent pas trop pendant lorsque vous roulez. Les pneus tubeless de 10 pouces amortissent un minimum les chocs, à condition d’éviter les routes accidentées, car pas de suspension. Notez que la F2 plus est certifiée IPX5 et peut donc s’utiliser en temps de pluie, avec prudence.

Niveau sécurité, le guidon intègre des clignotants, essentiels en ville, ainsi qu’une LED de 2,1 W à l’avant qui éclaire le chemin et vous rend visible. Si vous êtes adepte de l’intermodal, le pliage de la trottinette est bien conçu et rapide. La grande taille de l’engin n’aide cependant pas à prendre le bus ou le métro.

La F2 Plus est dotée d’une lampe LED à l’avant // Source : Ninebot Segwa

La trottinette de Ninebot Segway est-elle une bonne affaire ?

La Ninebot Segway F2 Plus est une bonne affaire à ce prix, si vous cherchez un engin robuste et fiable. Sa puissance nominale de 400 W permet au moteur d’atteindre rapidement la vitesse de 25 km/h. Sa puissance maximale de 800 W permet de gravir des pentes jusqu’à 20 %. Quatre modes de conduite sont présents : Éco, Standard, Sport et Marche. Vous pouvez changer de mode via l’écran LCD du guidon. Ce dernier permet aussi de consulter votre vitesse ou l’état de la batterie.

L’autonomie promise est de 55 km, en fonction de votre utilisation. En mode Sport et dans les pires conditions, comptez 40 km. Elle se recharge en un peu plus de 8 heures. Enfin, l’application dédiée permet le verrouillage et le déverrouillage de votre trottinette, ou encore de consulter le mode de conduite et la batterie restante.

