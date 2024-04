Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du Jour] Les PlayStation Pulse Explore sont des écouteurs sans fil conçus pour la PlayStation 5, mais peuvent tout aussi bien servir avec un ordinateur, ou pour simplement écouter de la musique. Moins chers, ils sont bien plus intéressants.

C’est quoi, la promotion sur ces écouteurs de Sony ?

Les PlayStation Pulse Explore sont normalement vendus 219,99 €. Ils sont actuellement proposés sur Amazon au prix de 199,99 €.

Retrouvez d’autres modèles dans notre sélection des meilleurs écouteurs.

C’est quoi, ces écouteurs pour PS5 ?

Les Pulse Explore de Sony se destinent principalement à la PS5, avec laquelle ils montreront leur plein potentiel. Les écouteurs reprennent d’ailleurs les codes visuels de la console avec le même coloris noir et blanc, ainsi que le logo PlayStation fièrement accolé sur les oreillettes. Un style réussi, mais qu’il faudra assumer si vous sortez avec. Le boîtier de charge n’est pas oublié et reprend carrément le design de la PS5. Une bande LED très élégante vous renseignera sur l’état de la batterie.

Les écouteurs sont plutôt imposants, mais aussi très confortables. Quatre tailles d’embouts sont fournies et les oreillettes tiennent bien dans l’oreille. Leur format intra-auriculaire est légèrement intrusif, mais ils se font rapidement oublier, même après une longue utilisation, grâce notamment à leur poids bien réparti.

Les écouteurs Sony Pulse Explore dans leur boitier // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Est-ce que ces écouteurs pour PS5 valent le coup à ce prix ?

Les PlayStation Pulse Explore sont des écouteurs sans fil plus intéressants à moins de 200 €, qui plairont à celles et ceux qui souhaitent harmoniser leur set-up gaming. Les transducteurs magnétiques planaires ne proposent pas le son le plus chaleureux possible, mais la rondeur des basses suffit à offrir un son ample. Le son est équilibré, même si les aigus sont parfois timides, et les instruments et voix ressortent plutôt bien. Ce ne sont pas les meilleurs écouteurs pour écouter de la musique, mais conviennent parfaitement pour jouer à des jeux, surtout avec la virtualisation 3D. Sans faire de miracle, le micro s’en sort d’ailleurs plutôt bien.

Les écouteurs sont compatibles avec PlayStation Link, afin de réduire le plus possible la latence. Ils se connectent facilement grâce à l’adaptateur USB PlayStation Link fourni. Ce dernier permet de les connecter sur d’autres appareils, PC, Mac, ou encore Nintendo Switch. Niveau autonomie enfin, comptez environ 5 h d’utilisation.

Pour aller plus loin

👉 Notre test des Pulse Explore

👉 Tous nos tests d’écouteurs sans fil

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.