[Deal du jour] La DualSense Edge, sans être un modèle indispensable, est un bon accessoire, malheureusement vendu trop cher à sa sortie l’an dernier. La manette pro de la PlayStation 5 est bien plus intéressante lorsque son prix baisse un peu. Des promotions sur la console et ses accessoires sont aussi disponibles.

C’est quoi, la promotion sur cette manette pour PS5 ?

La manette DualSense Edge de Sony est commercialisée 239,99 € à sa sortie. Elle est en ce moment proposée au prix de 208,25 € sur le site de Pc Componentes.

La PlayStation 5 Slim Standard modèle Standard (avec lecteur de disques) profite d’ailleurs d’une petite baisse de prix sur le site de Cdiscount. Grâce au code promo « PS20D99 » à rentrer dans le panier, la console passe à 529 € au lieu de 549 €.

C’est quoi, cette manette pour PS5 ?

Au premier abord, la DualSense Edge ressemble à priori à la DualSense première du nom, en dehors d’une nouvelle texture et d’un pavé tactile maintenant noir. La prise en main est toujours excellente, malgré un poids de 335 g, contre 280 g pour le modèle classique. Les poignées intérieures antidérapantes optimisent la préhension, et la manette est toujours aussi confortables, même pendant une longue session de jeu. La manette offre toujours une bonne sensation de solidité, et s’accompagne d’une mallette de transport pour ranger plusieurs accessoires comme des capuchons de sticks analogiques, ou deux sets de boutons supplémentaires pour le dessous de la manette.

De nouveaux boutons ont en effet été ajoutés sous la manette et à l’avant. Ils servent à créer des raccourcis pour plus d’amplitude dans les commandes. Le pad est d’ailleurs entièrement personnalisable via une simple pression sur le bouton Fn et le bouton Options pendant que vous jouez. Un menu de personnalisation vous permet alors de modifier les paramètres et de configurer les touches. Vous pourrez aussi définir la sensibilité du joystick ou encore l’intensité des vibrations.

La DualSense Edge de Sony pour PS5 // Source : Thomas Ancelle pour Numerama

Est-ce que la manette Pro de la PS5 vaut le coup en promo ?

Moins de 210 € c’est encore un prix élevé pour une manette, mais si vous attendiez une promotion pour l’acheter, c’est peut-être le bon moment. La DualSense Edge est une évolution timide de la première manette de la PS5. Vous retrouverez l’ensemble des fonctions de la DualSense classique, avec quelques améliorations que les joueuses et les joueurs passionnés par le gaming sauront toutefois grandement apprécier. Notez qu’avec une connexion Bluetooth ou via un câble USB, le pad de Sony peut fonctionner sous Windows 11.

Enfin, niveau autonomie, comptez un peu plus de 5 h de jeu. Une petite performance, heureusement rattrapée par la présence d’un long câble tressé de 280 cm, idéal pour jouer avec la manette branchée.

