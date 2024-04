Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le Kindle Scribe fait partie de la gamme de liseuses d’Amazon. En plus de la fonction liseuse de base, ce modèle comprend un stylet et une fonction de prises de notes, pour servir de véritable carnet.

C’est quoi, la promotion sur le Kindle Scribe ?

Le Kindle Scribe modèle 16 Go avec stylet basique est normalement vendu 369,99 €. Il est actuellement proposé sur Amazon au prix de 289,99 €. Le modèle accompagné du stylet premium est quant à lui proposé au prix de 314,99 € au lieu de 399,99 €.

C’est quoi, cette liseuse d’Amazon ?

Le Kindle Scribe est une liseuse de la gamme Kindle de dimensions 196 × 229 × 5,8 mm pour un poids de 433 g. L’appareil est facile à tenir et à manipuler, malgré un format tout en largeur qui ne facilite pas la prise d’une seule main. Il embarque un écran Paperwhite sans reflet de 10,2 pouces, doté d’une très bonne luminosité, de jour comme de nuit. L’éclairage chaud est réglable et offre en effet un bon confort de lecture, y compris en plein soleil ou dans une pièce sombre, tandis que le rendu papier est bluffant.

Les textes sont parfaitement lisibles, et l’ensemble des fonctionnalités sont accessibles facilement en cours de lecture, via un menu intuitif et réactif. La gamme Kindle s’accompagne d’une large bibliothèque de contenu, en passant par l’abonnement Kindle. Ce dernier vous permet d’accéder à un catalogue de 35 000 ebooks en français, des magazines et des bandes dessinées. Notez que le Kindle Scribe peut afficher des illustrations avec une très bonne qualité d’image et dans une bonne résolution, idéal pour la lecture de manga.

Pour la prise de notes, le Kindle Scribe est fin et précis // Source : Amazon

Est-ce que le Kindle Scribe est intéressant à ce prix ?

Ce modèle Scribe est bien plus intéressant en promotion qu’à son prix normal, si toutefois vous avez besoin d’une liseuse qui fait carnet de notes. L’écran E-Link et le stylet inclus permet de prendre des notes comme sur un véritable carnet papier. Le stylet se décline en deux versions, basique et premium, et se fixe magnétiquement sur le côté du Kindle. Le modèle premium comprend une gomme ainsi qu’un bouton personnalisable auquel vous pourrez associer le raccourci de votre choix. En dehors de cette différence, les deux stylets proposent plusieurs largeurs de trait, un mode surligneur, et un outil pour annuler la dernière action.

L’écran du Kindle Scribe procure la même sensation d’écriture que sur du vrai papier. Le stylet vous permet de créer des textes, des calendriers, ou encore d’annoter des PDF. Des dossiers et des sous-dossiers sont présents afin d’organiser facilement vos prises de notes. Sans être aussi intuitif qu’un ordinateur, les menus sont clairs et permettent de s’y retrouver aisément. Notez que vous pouvez envoyer par e-mail vos notes en format PDF ou Word. Niveau autonomie, comptez douze semaines en mode lecture uniquement, et trois semaines en mode prise de notes.

