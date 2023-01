Numerama est à Las Vegas pour le CES 2023, le plus grand événement annuel dédié à la high-tech. Si le CES est avant tout un lieu de présentation pour les grandes marques et un moyen de se faire connaître pour les startups, il s’agit aussi d’un formidable indicateur de tendance.

Qui sera le grand gagnant du CES 2023 ? Le métavers, la maison connectée, l’intelligence artificielle ou la réalité augmentée ? À quelques heures de l’ouverture officielle du plus grand salon dédié aux nouvelles technologies sur la planète, personne ne sait encore si un sujet réussira à s’imposer comme le plus tendance en 2023, ou si cette édition ne réussira pas à marquer les esprits.

Après plusieurs années de covid-19, le CES devrait retrouver de sa splendeur le 5 janvier 2023, même si plusieurs constructeurs organisent des événements le 3 et le 4. Pendant toute la durée du salon, Numerama sera à Las Vegas pour vous faire vivre le salon comme vous y étiez. Notre objectif est de repérer des tendances, de les déchiffrer et de vous présenter de petites nouveautés amusantes, celles que l’on n’a pas l’habitude de voir ailleurs. Nos confrères de Frandroid, également sur place, vous parleront aussi des nouveaux produits annoncés.

La maison connectée, notre favorite pour 2023

À la fin du CES 2023, Numerama vous proposera un bilan du salon de Las Vegas (vraisemblablement deux, un sur les succès, l’autre sur les flops). En attendant, il est déjà possible de faire de premiers pronostics sur les annonces de l’année. Plusieurs mots sont sur toutes les lèvres, mais tous ne réussiront probablement pas à mettre tout le monde d’accord.

Avec Matter, tous les objets d’une maison connectée peuvent communiquer entre eux. // Source : Eve Energy

La maison connectée nous semble bien partie pour tout rafler au CES 2023. Pourquoi ? Parce que le lancement du standard Matter fin 2022 a le potentiel de tout révolutionner sur ce secteur connu pour sa complexité. La domotique, un sujet de niche il y a encore quelques mois, est maintenant universelle. N’importe quel appareil peut contrôler n’importe quel objet, ce qui ouvre la porte à de nombreux scénarios. Notre hypothèse est que de multiples objets Matter seront annoncés au CES, par les grandes marques et les petites.

pourrait être au cœur des discussions au CES, alors que tout le secteur attend l’arrivée d’Apple dans les prochains mois. Si Meta a déjà annoncé son casque, le Quest Pro (notre test arrive sur Numerama), on sait que des marques comme HTC s’apprêtent à dévoiler des produits de réalité mixte. Reste à savoir si la VR restera un épiphénomène en 2023, ou si elle sera vraiment partout cette année. L’intelligence artificielle a fait beaucoup parler fin 2022 grâce à ChatGPT, l’impressionnant chatbot d’OpenAI. Beaucoup d’analystes affirment que l’IA va exploser en 2023 grâce à de nombreux lancements. Le CES sera-t-il un révélateur de ce phénomène ? C’est possible, même s’il n’est pas toujours facile de montrer l’IA.

Le Meta Quest Pro est le casque de réalité mixte le plus sophistiqué du marché… pour l’instant. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Le CES, le salon du tout et n’importe quoi

Enfin, au-delà des tendances, Numerama vous présentera aussi toutes les bizarreries qu’il croisera dans les allées du salon. Le CES est réputé pour ses gadgets amusants, pourquoi s’en priver ? Évidemment, les écrans seront aussi à l’honneur. Depuis plusieurs années, le CES est devenu le lieu où les grandes marques annoncent leurs nouveaux téléviseurs. On devrait aussi croiser quelques innovations automobiles.

Depuis Las Vegas et Paris, Numerama vous proposera plusieurs articles et plusieurs vidéos sur le CES 2023. On vous donne aussi rendez-vous sur les réseaux sociaux (Twitter, Instagram, TikTok et Facebook) pour découvrir les allées du salon en direct et nous poser des questions.