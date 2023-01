LG a officialisé les premiers téléviseurs compatibles avec la fonctionnalité QMS, intégrée à la norme HDMI 2.1a. À quoi ça sert ?

Vous l’avez sans doute déjà remarqué : parfois, en passant d’un contenu vidéo à un autre, votre téléviseur affiche un écran noir pendant quelles secondes. Il correspond au temps nécessaire pour ajuster la fréquence de rafraîchissement (qui peut varier selon les programmes). Par exemple, si vous zappez d’un match de foot (en 60 Hz) à un film (en 24 Hz), vous n’y échapperez pas. En termes d’expérience utilisateur, c’est un petit désagrément pour les plus pointilleux.

Chaque mois de janvier, les constructeurs du monde de la tech préparent l’année en dévoilant leurs grandes nouveautés. Sur le segment de la télévision, on peut déjà découvrir les futurs modèles OLED de la marque LG, officialisés dans un communiqué publié le 3 janvier. Plus lumineux, toujours plus fidèles, encore plus agréables à utiliser : les produits de LG ne risquent pas de décevoir les amatrices et amateurs de belles images. Néanmoins, compte tenu de la maturité de la technologie, il ne faut pas s’attendre à une révolution dans les salons. Il y a quand même une ligne de la description qui interpelle : les nouveaux téléviseurs de LG sont les premiers à être compatibles avec la fonctionnalité QMS de la norme HDMI 2.1a.

Fonctionnalité QMS avec HDMI 2.1a // Source : HDMI.org

À quoi sert le QMS de la norme HDMI 2.1a ?

La fonctionnalité QMS, pour Quick Media Switching, vise justement à éviter l’écran noir, en ajustant hyper rapidement la fréquence de rafraîchissement dans la plage 24-60 Hz. Concrètement, cela offre une transition invisible. Il s’agit d’une évolution du VRR (variable refresh rate), notamment employé dans le domaine du jeu vidéo pour éviter les déchirures d’écran et les problèmes de fluidité. Attention, pour que le QMS opère, il faut que les différents contenus soient affichés dans la même définition.

Dans son article explicatif, l’organisme qui se charge de certifier les produits HDMI indique que le QMS n’est pas pensé pour les jeux vidéo. « Il est conçu pour les applications vidéo », précise-t-il dans une FAQ. Bien évidemment, il faut que toute la chaîne d’appareils soit compatible avec la norme HDMI 2.1a, pas uniquement le téléviseur. Côté box, on peut noter que la dernière Apple TV 4K l’est. Nul doute que d’autres produits le seront de plus en plus à l’avenir, le QMS pouvant être ajouté par une mise à jour (à la discrétion des constructeurs).

Dernier point à noter : le QMS n’éliminera pas l’écran noir qui peut apparaître quand on passe d’un contenu SDR à un contenu HDR. Pour cet autre problème, on imagine qu’il faudra attendre la norme HDMI 2.1b et une autre fonctionnalité qui poussera à acquérir de nouveaux appareils compatibles. Car c’est comme ça que fonctionne la tech : on invente chaque année des fonctionnalités poussant au renouvellement, parfois basées sur des besoins qu’on ne soupçonnait même pas. Au moins, cela permet aux différents acteurs de remplir des lignes inédites dans leur communiqué.