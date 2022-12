Si vous souhaitez vous séparer de votre ancien téléphone, il y a des étapes à effectuer impérativement. Ensuite, le destin de votre ex-smartphone dépendra de vous.

Vous avez reçu un nouveau smartphone à Noël ? On devine que vous ne le quittez plus, surtout s’il a un magnifique écran, une connectivité de pointe avec la 5G et des fonctionnalités bien commodes. Mais vous avez une question en tête : que faire de l’ancien téléphone qui vous accompagnait ? Si vous désirez vous en séparer, voilà ce qu’il convient de faire.

Transférer toutes vos données de l’ancien smartphone vers le nouveau

La première chose à faire est de vous assurer de bien transférer toutes vos données de l’ancien smartphone vers le nouveau. Bonne nouvelle, Google et Apple font en sorte que la procédure soit relativement simple, que vous passiez d’un téléphone Android à un autre mobile Android, que vous changiez en restant dans l’univers des iPhone ou bien que vous passiez d’un OS à l’autre.

Effacer les données de son smartphone

Une fois que vous avez basculé vos données d’un mobile à l’autre et que rien ne manque à l’appel, l’étape d’après est de procéder à l’effacement intégral de votre vieux smartphone. Cette mesure est cruciale si vous prévoyez de céder votre téléphone à un tiers, pour une raison ou pour une autre. Cela aura aussi pour effet de couper les liaisons à vos comptes.

Passer votre vieux téléphone à un proche

Une éventualité à laquelle vous avez peut-être déjà songé : refiler votre ancien téléphone à une personne de votre famille ou à un ami. C’est courant et cela offre une deuxième vie à votre smartphone. Peut-être faudra-t-il accompagner celui ou celle qui aura le mobile en lui montrant les astuces pour bien maitriser son nouveau smartphone, que ce soit un iPhone ou bien un modèle Android.

Vous allez pouvoir refiler votre Nokia 3310 à votre petit neveu, mais pas sûr qu’il rêvait de ce modèle. // Source : Kārlis Dambrāns

Envoyer votre smartphone au recyclage

Votre smartphone contient des composants et des matériaux que l’on peut valoriser à travers le recyclage. Il existe un service d’envoi postal qui permet de faire recycler gratuitement son téléphone. Notez que si le smartphone est en bon état, il sera reconditionné et renvoyé sur le marché de l’occasion. Vous avez aussi l’option de la déchetterie pour tout ce qui est électronique.

Revendre votre smartphone

Si vous souhaitez gagner un peu d’argent, vous pouvez chercher à le revendre sur le marché de l’occasion. Il existe toutes sortes de sites web spécialisés, mais aussi des plateformes comme Facebook Marketplace. Si vous êtes vendeur, jouez le jeu et ne tentez pas de refourguer une épave ou de cacher un pépin. Et si vous êtes acheteur, il y a quelques pièges à connaître pour les éviter.

Donner son téléphone à une association

C’est la même logique qu’avec le don à votre petit cousin ou à votre petite nièce. Des associations comme Emmaüs Connect récupèrent ce type d’appareils. Une fois toilettés et remis en état, ils sont revendus. L’argent collecté peut ainsi aider des personnes en situation précaire. Il y a aussi des associations qui peuvent passer les smartphones directement aux individus.

Faire reprendre son smartphone par une boutique

Les grandes enseignes ont l’obligation depuis 2012 de récupérer gratuitement vos produits électroniques, sans obligation d’achat. La mesure cible avant tout les objets de petite taille, comme les smartphones. Des enseignes comme la Fnac, Darty ou bien Carrefour ou Auchan peuvent ainsi être sollicitées — renseignez-vous. Idems si vous vous rendez dans la boutiqeu de votre opérateur.