Pour se débarrasser de ses vieux objets électroniques, il existe plusieurs solutions. On peut les recycler ou les donner, se faire un peu d'argent avec, ou bien les abandonner dans une boutique, contre un objet neuf.

On a tous dans nos placards un vieux smartphone ou une console de jeux hors-service qui traîne. Parfois, c’est par « flemme » de s’en débarrasser. Mais la plupart du temps, c’est surtout qu’on ne sait pas trop quoi en faire. Il existe trois options principales : recycler, revendre, ou faire en sorte qu’un magasin reprenne notre produit. On vous explique tout ça.

Recycler Option 1 : le recyclage et réemploi

La première option est de jeter vos produits usagés ou cassés. Jusque fin 2018, la ville de Paris autorisait ses habitants à jeter les petits objets électroménagers directement dans leurs poubelles (celles avec le couvercle jaune). Ce n’est aujourd’hui plus le cas, à Paris comme ailleurs.

S’il faut éviter de jeter les déchets (même petits) dans ses poubelles classiques, c’est parce qu’ils contiennent parfois des produits toxiques et dangereux. Par ailleurs, cela ne permet pas de récupérer des ressources précieuses contenus dans des appareils électroniques, qui pourraient être réutilisées.

Déchetterie et encombrants

La première option pour le recyclage est la déchetterie. Il en existe partout en France et on peut y déposer de petits objets électroniques comme des piles ou des batteries, ainsi que de gros objets (frigo, téléviseur, lave-linge, etc).

Pour trouver la déchetterie la plus proche de chez vous, vous pouvez contacter votre mairie, qui vous aiguillera.

Une autre solution, c’est de faire appel aux encombrants municipaux. Là aussi, le service varie selon votre localisation. À Paris, un site permet de renseigner le type d’objet, le jour et l’heure auxquels vous souhaitez qu’il soit retiré de la chaussée. Il existe aussi dans la capitale des sortes de déchetteries mobiles. Cette solution est pratique, mais elle n’est pas optimale. De nombreux objets sont vandalisés ou volés dans la rue avant d’être récupérés par les services dédiés. Ils ne finissent donc pas toujours au recyclage.

Il existe des objets pour lesquels les méthodes citées ci-dessus ne sont pas idéales. C’est le cas des piles et des ampoules. Pour se débarrasser de ses piles usagées, accumulateurs ou batteries de vélo électrique, on consultera le site dédié Corepil, qui recense les points de collecte.

Les ampoules ne peuvent pas non plus toutes être jetées à la poubelles. Elles peuvent contenir des produits dangereux. Depuis 2005, il est obligatoire d’indiquer cela sur l’emballage de l’ampoule, grâce à un signe de poubelle barrée. Cela concerne globalement : les ampoules basse consommation, les tubes fluorescents et lampes à LED. L’organisation Récylum vous indique où vous en débarrasser pour un recyclage.

Recycleries, ressourceries et associations

Vous pouvez aussi vous tourner vers les recycleries et les ressourceries. Il s’agit de lieux dans lesquels les déchets, y compris électroniques, sont collectés, valorisés et revendus sans but lucratif.

Ils acceptent souvent les produits en état de marche comme ceux qui sont éventuellement réparables, mais n’hésitez pas à passer un coup de fil avant pour le vérifier.

Vous pourrez trouver une liste de ressourceries sur le site ressourcerie.fr. Le site OpenDataSoft répertorie quant à lui les recycleries d’Île-de-France.

Des associations caritatives collectent aussi les produits électroniques

Des associations collectent aussi les produits électroniques. Emmaüs les récupère en état de fonctionnement ou non, les revend et utilise l’argent collecté pour aider des personnes en situation précaire. Pour connaître les centres de dons proches de chez vous, rendez-vous sur le site de l’association.

Enfin, il reste les associations locales. Certaines peuvent avoir besoin de petits appareils électroniques qui marchent encore. À Toulouse, une association collecte par exemple des téléphones qui sont redistribués à des femmes qui n’ont pas de domicile fixe, pour les aider à se réinsérer.

Le site Où Recycler recense diverses associations ou organisations caritatives sur une carte. Il est possible de zoomer dessus en maintenant la touche Ctrl du clavier appuyée et en utilisant la roulette de votre souris. À gauche de la carte, vous avez la possibilité de choisir le type de produits que vous désirez donner ou recycler : ampoule, téléphone, piles, matériel informatique, etc.

Eco-systemes est un autre site à garder dans ses favoris. On y renseigne le type d’objet et son lieu de vie, et le site nous indique où le déposer pour qu’il soit recyclé.

Revendre Option 2 : revendre son appareil

On peut aussi choisir de revendre ses objets électroniques. S’il sont en bon état de marche, ce sera à priori assez simple. S’ils ne fonctionnent plus, ils peuvent malgré tout intéresser, car ils comportent des pièces détachées potentiellement utiles. Ne trichez pas sur leur état et soyez honnête : si l’objet a un défaut, signalez-le de manière claire.

Le prix dépendra de l’état de l’objet (son état de marche, comme son aspect extérieur) et de la présence ou non de garantie ou facture. Pour le déterminer, n’hésitez pas à taper le nom de votre appareil directement sur le site que vous avez choisi et à regarder à quel prix les autres vendeurs le proposent.

La vente entre particuliers

La vente entre particuliers est probablement l’option la plus simple, et elle assure généralement une vente rapide. Puisqu’il n’y a pas d’intermédiaires, il n’y a pas non plus de commission : vous récupérez l’intégralité de la somme.

Pour ce type de ventes, il existe bien sûr les vide-greniers, mais vos objets se vendront plus chers en ligne. Le Bon Coin, eBay et les groupes d’achats et vente Facebook permettent de faire des remises en main propres, généralement plus sûres car elles évitent des pertes de colis et autres problèmes.

Restez malgré tout vigilants. Même si vous avez un bon contact avec l’acheteur ou l’acheteuse, n’acceptez pas de paiement en chèques. Ces derniers peuvent avoir été volés. Privilégiez les espèces ou un paiement dématérialisé comme un virement bancaire ou PayPal. Vous bénéficierez alors d’assurances en cas de pépin.

Il est aussi possible de passer par ce qu’on appelle une place de marché. Les sites comme Rakuten et Amazon prélèvent une commission sur votre vente, mais ils ont l’avantage de sécuriser la transaction et de pouvoir agir directement si il y a un litige.

Chez Amazon, il faut compter 0,99 € par transaction de frais fixe, puis une commission qui varie selon le type d’objets électronique, entre 7 et 15 %. Pour en savoir plus, consultez le tableau dédié sur le site d’Amazon. Sur Rakuten, les frais fixes sont de 0,4 %, et la commission est ensuite d’environ 10 % du prix de vente.

Revendre son produit à une entreprise

La dernière solution consiste à vendre votre appareil à une entreprise, qui le reconditionnera et/ou le revendra elle-même en se faisant une marge.

Les enseignes physiques comme Cash Converters ou EasyCash seront parfaites pour les personnes pressées. Vous venez avec votre appareil et s’il plaît à la boutique, vous repartez avec de l’argent en liquide ou des bons d’achats à dépenser dans le magasin.

Ce n’est pas là que vous gagnerez le plus d’argent : les prix de rachat sont souvent très faibles. Pour la liste de ces boutiques, visitez le site de Cash Converters et celui d’EasyCash. S’il s’agit d’un objet imposant, n’hésitez pas à les appeler avant, pour savoir s’ils sont susceptibles d’être intéressés, car les frais de transports sont à votre charge.

Il existe aussi des plateformes en ligne pratiques pour de petits et gros appareils, sur lesquelles vous gagnerez un peu plus – mais pas autant qu’avec la vente entre particuliers – :

Volpy ou e.recycle pour les smartphones uniquement

Rebuy pour les petits appareils comme les smartphones, appareils photos, casques audio ou ordinateurs portables

Backmarket pour les petits appareils (y compris des objets moins communs comme un rasoir électrique) ET le gros électroménager (frigo, lave-linge etc)

Pour ce type de sites, veillez à trois choses : comparer les prix de rachat sur les différentes boutiques pour sélectionner le meilleur, regarder si les frais d’envoi de l’objet sont à votre charge et vous assurer que l’argent vous est versé une fois le colis reçu, et non pas une fois l’objet vendu.

Pour vous donner une idée, un iPhone X 256 Gigas débloqué pour tout opérateur, sans rayures et en état de marche rapporte entre 560 et 650 euros sur les sites comme Backmarket et Rebuy, environ 800 euros sur Le Bon Coin, et 600 euros chez EasyCash. Ces écarts de prix sont largement susceptibles de varier selon la rareté de l’objet et sa nouveauté.

La reprise Option 3 : la reprise gratuite en boutique

Il existe enfin une dernière solution qui ne coûte rien, et ne rapporte rien : celle de la reprise de vos appareils en boutique.

Depuis 2012, une directive européenne impose ce qu’on appelle la collecte du « 1 pour 0 ». Cela signifie que les enseignes possédant une surface de vente de plus de 400 m² doivent récupérer vos produits électroniques gratuitement, sans obligation d’achat. Cela concerne uniquement les petits produits, dont les mesures sont inférieures à 25 centimètres. Les enseignes peuvent le refuser uniquement si elles arrivent à prouver qu’un autre point de collecte conviendrait davantage à proximité.

Les enseignes sont aussi tenues de récupérer gratuitement vos vieux objets électroniques plus imposants lorsque vous en rachetez un neuf chez eux. Ils doivent tous les deux assurer la même fonction, mais il n’est pas obligatoire qu’ils soient identiques : on peut ainsi rapporter un vieil ordinateur Dell alors qu’on rachète un Mac, ou l’inverse. Ceci est possible à la Fnac, chez Darty, ou les autres chaînes de ce type-là.

Attention : toutes ne prennent pas en charge les frais d’enlèvement. Si c’est un petit objet que vous pouvez amener vous-mêmes en boutique, cela ne pose pas de problème. Si c’est un frigo, c’est évidemment plus compliqué. Renseignez-vous auprès des enseignes près de chez vous pour étudier les conditions. Chez Darty, si vous vous faites livrer un nouveau frigo, les livreurs reprendront l’ancien ET un autre objet de votre choix si vous le souhaitez. L’entreprise rachète également certains produits comme les ordinateurs, téléphones et tablettes.

La Fnac propose d’échanger des produits contre des chèques cadeaux de montants parfois importants, mais il faut les amener vous-mêmes. Pour voir combien vous pourriez ainsi gagner, vous pouvez faire une simulation sur ce lien.